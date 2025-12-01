99 Parkplace by Tabeer

Описание

Амбициозный проект в самом сердце Jumeirah Village Circle. Уникальная шестиэтажная башня 99 Parkplace располагается в тихом и экологически чистом районе, где близость к деловым центрам идеально сочетается с загородным комфортом и уютом. Изысканная коллекция из 99 апартаментов, в которой каждый найдет подходящий вариант: от студий до двухкомнатных квартир с личным бассейном. Ключевые особенности — Продуманный стиль и внимание к мелочам: дизайнерские интерьеры, полностью оборудованные кухни с премиальной бытовой техникой. Система «умный дом» обеспечивает исключительные удобства мирового класса. — Разнообразные развлечения на территории жилого комплекса: взрослый и детский бассейны, джакузи, кинотеатр под открытым небом, игровые пространства для детей и зона барбекю, спортивный зал. — В 99 Parkplace создан эксклюзивный дизайн для любых запросов: просторные гостиные, частный бассейн, приватная терраса или небольшая студия с балконом и видом на внутреннюю парковую зону. Индивидуальность лотов позволяет выбрать подходящую планировку апартаментов среди множества вариантов. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) — автономная среда, где представлены все современные возможности города в окружении зеленых садов. В радиусе 5-15 минут находятся важные учреждения социальной инфраструктуры: медицинские центры Aster Clinic и Life Medical Center, торговые галереи Circle Mall и Dubai Hills Mall, школы и детские сады Chubby Cheeks Nursery и JSS International School. Для любителей гольфа на прилегающей к району территории располагаются гольф-клубы в классическом и современном стиле: Jumeirah Golf Estates, The Els Club, Trump International Golf Club. Преимущества расположения Благодаря выездам на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road комплекс имеет сообщение с ключевыми районами Дубая: Dubai Marina, Jebel Ali, MBR City, Madinat al Maktoum, DubaiLand. Поездка до каждой из этих локаций займет 15-30 минут. Чтобы добраться до Al Maktoum International Airport, потребуется 35 минут.