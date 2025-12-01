Каталог
99 Parkplace by Tabeer

104/2, 16 Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Tabeer Development
Площадь
от 39 м² до 137 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 197 958 $от 3 827 $/м²

График платежей *

При бронировании
30%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    30%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
197 958
4 967
2 спальни
137
527 978
3 827

Описание

Амбициозный проект в самом сердце Jumeirah Village Circle. Уникальная шестиэтажная башня 99 Parkplace располагается в тихом и экологически чистом районе, где близость к деловым центрам идеально сочетается с загородным комфортом и уютом. Изысканная коллекция из 99 апартаментов, в которой каждый найдет подходящий вариант: от студий до двухкомнатных квартир с личным бассейном. Ключевые особенности — Продуманный стиль и внимание к мелочам: дизайнерские интерьеры, полностью оборудованные кухни с премиальной бытовой техникой. Система «умный дом» обеспечивает исключительные удобства мирового класса. — Разнообразные развлечения на территории жилого комплекса: взрослый и детский бассейны, джакузи, кинотеатр под открытым небом, игровые пространства для детей и зона барбекю, спортивный зал. — В 99 Parkplace создан эксклюзивный дизайн для любых запросов: просторные гостиные, частный бассейн, приватная терраса или небольшая студия с балконом и видом на внутреннюю парковую зону. Индивидуальность лотов позволяет выбрать подходящую планировку апартаментов среди множества вариантов. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) — автономная среда, где представлены все современные возможности города в окружении зеленых садов. В радиусе 5-15 минут находятся важные учреждения социальной инфраструктуры: медицинские центры Aster Clinic и Life Medical Center, торговые галереи Circle Mall и Dubai Hills Mall, школы и детские сады Chubby Cheeks Nursery и JSS International School. Для любителей гольфа на прилегающей к району территории располагаются гольф-клубы в классическом и современном стиле: Jumeirah Golf Estates, The Els Club, Trump International Golf Club. Преимущества расположения Благодаря выездам на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road комплекс имеет сообщение с ключевыми районами Дубая: Dubai Marina, Jebel Ali, MBR City, Madinat al Maktoum, DubaiLand. Поездка до каждой из этих локаций займет 15-30 минут. Чтобы добраться до Al Maktoum International Airport, потребуется 35 минут.

Локация

На карте
104/2, 16 Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Tabeer Development

Tabeer Development

Надежный застройщик, предлагающий высококачественные объекты недвижимости по доступным ценам. Компания, основанная в 2014 году, известна своим стремлением к совершенству, честностью и прозрачностью.
Подробнее

