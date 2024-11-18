Каталог
368 Park LN by Tabeer

Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Tabeer Development
Площадь
от 41 м² до 77 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 192 512 $от 4 288 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
41 – 42
192 512 – 202 587
4 688 – 4 793
1 спальня
66 – 77
285 636 – 333 832
4 288 – 4 294
Описание

Современная архитектура в окружении пышных садов. Жилой комплекс 368 Park LN — премиальная резиденция с продуманными планировками и высоким уровнем комфорта. Идеальные условия для повседневной жизни: близость к паркам и развитой инфраструктуре. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров выполнен в стиле модерн с использованием натуральных материалов. Светлое дерево, камень, нейтральные бежевые оттенки и акценты изумрудных тонов создают уютную семейную атмосферу. — Кухни оснащены встроенной техникой европейских брендов. В апартаментах установлена система «Умный дом» для управления освещением и климатом. С просторных балконов открываются виды на зеленые ландшафты и внутренний двор. — Резидентам будут доступны бассейн, фитнес-студия, spa-центр, мини-гольф, детская игровая площадка, лаунж на крыше с зоной барбекю и кинотеатр под открытым небом. — На территории предусмотрены круглосуточная охрана, видеонаблюдение и консьерж-сервис. Разрешено проживание с домашними питомцами. Преимущества расположения Проект расположен в Jumeirah Village Circle, откуда можно быстро добраться до ключевых мест Дубая. Путь до Internet City, Media City, Mall of the Emirates, Dubai Marina Mall, Dubai Polo & Equestrian Club, The Els Club, Alserkal Avenue и Dubai Hills Mall занимает 10-15 минут. Дорога до Downtown Dubai, Dubai Mall, Trump International Golf Club, Ibn Battuta Mall, IMG Worlds of Adventure, Global Village и Expo City Dubai продлится 20 минут, до Business Bay, Zayed University UAE и Dubai Outlet Mall — 25 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Школа900 м
Магазин950 м
Медицинский центр270 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха

Застройщик

Tabeer Development

Tabeer Development

Надежный застройщик, предлагающий высококачественные объекты недвижимости по доступным ценам. Компания, основанная в 2014 году, известна своим стремлением к совершенству, честностью и прозрачностью.
Подробнее

