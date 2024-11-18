368 Park LN by Tabeer

Описание

Современная архитектура в окружении пышных садов. Жилой комплекс 368 Park LN — премиальная резиденция с продуманными планировками и высоким уровнем комфорта. Идеальные условия для повседневной жизни: близость к паркам и развитой инфраструктуре. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров выполнен в стиле модерн с использованием натуральных материалов. Светлое дерево, камень, нейтральные бежевые оттенки и акценты изумрудных тонов создают уютную семейную атмосферу. — Кухни оснащены встроенной техникой европейских брендов. В апартаментах установлена система «Умный дом» для управления освещением и климатом. С просторных балконов открываются виды на зеленые ландшафты и внутренний двор. — Резидентам будут доступны бассейн, фитнес-студия, spa-центр, мини-гольф, детская игровая площадка, лаунж на крыше с зоной барбекю и кинотеатр под открытым небом. — На территории предусмотрены круглосуточная охрана, видеонаблюдение и консьерж-сервис. Разрешено проживание с домашними питомцами. Преимущества расположения Проект расположен в Jumeirah Village Circle, откуда можно быстро добраться до ключевых мест Дубая. Путь до Internet City, Media City, Mall of the Emirates, Dubai Marina Mall, Dubai Polo & Equestrian Club, The Els Club, Alserkal Avenue и Dubai Hills Mall занимает 10-15 минут. Дорога до Downtown Dubai, Dubai Mall, Trump International Golf Club, Ibn Battuta Mall, IMG Worlds of Adventure, Global Village и Expo City Dubai продлится 20 минут, до Business Bay, Zayed University UAE и Dubai Outlet Mall — 25 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах на транспорте.