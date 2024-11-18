Описание

Безмятежный оазис в самом сердце престижного района Arjan. Parkside Boulevard — это элитный жилой комплекс, где изысканный дизайн, инновационные технологии и курортные удобства формируют новый стандарт городской элегантности. Ключевые особенности — Резиденции с панорамными окнами, потолками высотой 3 метра и интеллектуальной системой управления домом, интегрированной в сенсорные панели и мобильное приложение. — Европейская бытовая техника Bosch/Siemens на кухнях, сантехника премиум-класса и модульные гардеробные из натурального дерева. — Инфраструктура для отдыха: пляжный и крытый бассейны с трамплином, сауна, зоны барбекю, терраса для медитации, детская площадка, тренажерный зал и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Arjan с отличной транспортной доступностью: 5 минут до Dubai Hills Mall, 10 минут до Mall of the Emirates и 20 минут до Dubai Mall. До знаковых районов Palm Jumeirah и Dubai Marina можно добраться за 15–20 минут. Международный аэропорт Al Maktoum находится в 20 минутах езды, а Dubai International Airport — в 25 минутах.