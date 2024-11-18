Каталог
Parkside Boulevard

Ghala Garden, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Tabeer Development
Площадь
от 42 м² до 158 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 203 948 $от 3 251 $/м²

График платежей *

При бронировании
25%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    25%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42
203 948
4 803
1 спальня
107 – 123
383 390 – 400 252
3 251 – 3 555
2 спальни
156 – 158
509 540 – 516 637
3 252 – 3 261
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Безмятежный оазис в самом сердце престижного района Arjan. Parkside Boulevard — это элитный жилой комплекс, где изысканный дизайн, инновационные технологии и курортные удобства формируют новый стандарт городской элегантности. Ключевые особенности — Резиденции с панорамными окнами, потолками высотой 3 метра и интеллектуальной системой управления домом, интегрированной в сенсорные панели и мобильное приложение. — Европейская бытовая техника Bosch/Siemens на кухнях, сантехника премиум-класса и модульные гардеробные из натурального дерева. — Инфраструктура для отдыха: пляжный и крытый бассейны с трамплином, сауна, зоны барбекю, терраса для медитации, детская площадка, тренажерный зал и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Arjan с отличной транспортной доступностью: 5 минут до Dubai Hills Mall, 10 минут до Mall of the Emirates и 20 минут до Dubai Mall. До знаковых районов Palm Jumeirah и Dubai Marina можно добраться за 15–20 минут. Международный аэропорт Al Maktoum находится в 20 минутах езды, а Dubai International Airport — в 25 минутах.

Локация

На карте
Ghala Garden, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Школа700 м
Магазин1 км
Медицинский центр900 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Tabeer Development

Tabeer Development

Надежный застройщик, предлагающий высококачественные объекты недвижимости по доступным ценам. Компания, основанная в 2014 году, известна своим стремлением к совершенству, честностью и прозрачностью.
Подробнее

