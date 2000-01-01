Vitality by Segrex

Описание

Вневременная классика в обрамлении модерна современного дизайна. Апарт-комплекс Vitality в престижном районе JVC представляет собой оплот спокойствия размеренной жизни в самом сердце Дубая. Это сочетание архитектурной изысканности с инновационными технологиями, воплощенные в реальность с вниманием к каждой детали. Ключевые особенности — Пространства для комфорта повседневного быта на территории жилого комплекса. Кофейня, пекарня, ресторан и продуктовый магазин будут располагаться на первом этаже. Для работы и отдыха созданы: коворкинг, место для встреч, бассейн, спортивный зал, двор с фонтанами, зеленые насаждения, йога-студия. — Уникальные планировки для уединения и общения: пентхаусы с личным садом на крыше, студии и апартаменты с 1-2 спальнями с балконами во внутренний двор или видом на парковые пейзажи. Лоты полностью меблированы. — Мягкая геометрия фасада Vitality напоминает сверкающие морские волны. В отделке интерьеров использованы утонченные бронзовые, древесные и травяные оттенки. — Система «умный консьерж» включит свет, подберет температуру воздуха и откроет входную дверь, предупредив о гостях. Инфраструктура района JVC — постоянно развивающееся автономное сообщество, где можно наслаждаться спокойным ритмом жизни и быстрым доступом к обширной инфраструктуре Дубая. Детские сады и школы JSS International School, Mannamkuzhi House, Erudio Early Childhood Center находятся в 3-5 минутах от локации. Дорога до медицинского центра Carewell Clinics займет 2 минуты. До JVC Community Park, Gadaf Park и JVC District 10 Park можно добраться за 4 минуты. Преимущества расположения Благодаря расположению Vitality вблизи основных автомагистралей Al Khail Rd, SMBZ Rd достигнуть ключевых районов Дубая: Dubailand, Jebel Ali, Dubai Marina, Jumeirah, Downtown Dubai получится за 10-20 минут. Путь до бизнес-центров, развлечений и достопримечательностей The Palm Jumeirah, Dubai Marina Mall, Dubai Sports City займет 10-15 минут. До аэропорта Al-Maktoum 30 минут.