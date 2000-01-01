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Главная - Жилые комплексы - Vitality by Segrex

Vitality by Segrex

Tuscan Residence Arezzo 2, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
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Застройщик
Segrex Development
Площадь
от 35 м² до 174 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 646 380 AEDот 7 212 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
5%32 319 AED
При оформлении договора
4%25 855 AED
До даты ввода в эксплуатацию
45%290 871 AED
При передаче
50%323 190 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
Высота потолков3.8 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 - 41
646 380 - 675 380
13 811 - 16 743
1 спальня
61 - 95
875 000 - 1 090 740
11 369 - 13 278
2 спальни
100
1 270 725
12 760

Описание

Вневременная классика в обрамлении модерна современного дизайна. Апарт-комплекс Vitality в престижном районе JVC представляет собой оплот спокойствия размеренной жизни в самом сердце Дубая. Это сочетание архитектурной изысканности с инновационными технологиями, воплощенные в реальность с вниманием к каждой детали. Ключевые особенности — Пространства для комфорта повседневного быта на территории жилого комплекса. Кофейня, пекарня, ресторан и продуктовый магазин будут располагаться на первом этаже. Для работы и отдыха созданы: коворкинг, место для встреч, бассейн, спортивный зал, двор с фонтанами, зеленые насаждения, йога-студия. — Уникальные планировки для уединения и общения: пентхаусы с личным садом на крыше, студии и апартаменты с 1-2 спальнями с балконами во внутренний двор или видом на парковые пейзажи. Лоты полностью меблированы. — Мягкая геометрия фасада Vitality напоминает сверкающие морские волны. В отделке интерьеров использованы утонченные бронзовые, древесные и травяные оттенки. — Система «умный консьерж» включит свет, подберет температуру воздуха и откроет входную дверь, предупредив о гостях. Инфраструктура района JVC — постоянно развивающееся автономное сообщество, где можно наслаждаться спокойным ритмом жизни и быстрым доступом к обширной инфраструктуре Дубая. Детские сады и школы JSS International School, Mannamkuzhi House, Erudio Early Childhood Center находятся в 3-5 минутах от локации. Дорога до медицинского центра Carewell Clinics займет 2 минуты. До JVC Community Park, Gadaf Park и JVC District 10 Park можно добраться за 4 минуты. Преимущества расположения Благодаря расположению Vitality вблизи основных автомагистралей Al Khail Rd, SMBZ Rd достигнуть ключевых районов Дубая: Dubailand, Jebel Ali, Dubai Marina, Jumeirah, Downtown Dubai получится за 10-20 минут. Путь до бизнес-центров, развлечений и достопримечательностей The Palm Jumeirah, Dubai Marina Mall, Dubai Sports City займет 10-15 минут. До аэропорта Al-Maktoum 30 минут.

Инфраструктура

На карте
Tuscan Residence Arezzo 2, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Средняя школа1 км
Магазин10 м
Медицинский центр280 м
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе