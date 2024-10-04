Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая

Объекты недвижимости в Дубае часто ориентированы на самый разнообразный вкус и бюджет. Как правило, студии и апартаменты значительно отличаются от тех, что предлагают в России. Поэтому привлекательность такого жилья с каждым годом растет. Брокеру по недвижимости часто задают вопрос: «В чем специфика квартир в Дубае и на что обратить внимание перед покупкой». Мы знаем ответ!





Архитектура, отделка и дизайн

Архитектура жилых комплексов в Дубае поражает своим разнообразием. Здесь можно найти недвижимость в огромных небоскребах и жить «среди облаков». Либо купить квартиру в районе с малоэтажной застройкой с архитектурой в стиле арабских сказок.

В премиальных проектах застройщики для отделки стараются использовать натуральные материалы: дерево, мрамор и др.





Отличительной чертой таких апартаментов являются панорамные окна и просторные балконы или террасы. В более доступных по цене проектах на первый план выходят лаконичность и минимализм.





Главная фишка квартир в Дубае — это возможное сотрудничество застройщика и известного бренда (например, Lamborghini или Cavalli). Благодаря такой коллаборации дизайн апартаментов становится не просто трендовым, но и уникальным.





Oceanz — небоскребы в Дубае, проживая в которых, можно почувствовать себя словно на курорте. В ЖК можно приобрести студии, апартаменты и прибрежные виллы. Все лоты представлены с качественной отделкой от Tonino Lamborghini Casa.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 129 000 AED





Инновационные технологии

В Дубае застройщики стараются сделать все таким образом, чтобы владельцам квартир жилось комфортно. Поэтому многие апартаменты и студии оборудованы системой «умный дом», позволяющей с помощью голосовых команд управлять климатом, освещением и техникой в квартире. Во всех резиденциях установлены кондиционеры (в Дубае летом без них никуда!) и системы энергосбережения. Некоторые жилые комплексы дополняют свои апартаменты инновационной мебелью-трансформерами.





99 Parkplace — жилой комплекс, расположенный в самом сердце популярного района JVC. Исключительные удобства и комфорт обеспечивает система «умный дом». Все лоты сдаются с оборудованной кухней, а наличие люксовой бытовой техники станет дополнительным приятным бонусом.

Срок сдачи: 4 квартал 2025 года

Стоимость: от 685 099 AED





Упор на экологию

Эмираты не могут похвастаться естественной пышной растительностью, однако застройщики стараются решить эту проблему. Поэтому ландшафтному дизайну во внутренних дворах резиденций уделяется большое внимание. Обычно рядом с ЖК высаживают парки, а внутри делают озелененные зоны для отдыха.





Binghatti Hills расположен в озелененном районе Dubai Science Park. Идеально подойдет для тех, кто всегда стремился жить близко к природе, недалеко от городского центра. Вокруг резиденции находится множество зеленых пейзажей, а внутри комплекса располагается парковая зона, искусственное озеро и дзен-сады.

Срок сдачи: 3 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 003 528 AED





В процессе строительства девелоперы также следят за экологией и стараются сократить выбросы в окружающую среду. Многие комьюнити формируют по концепции здорового образа жизни. Экологичное строительство включает в себя водосберегающее и энергоэффективное оборудование, специальную систему утилизации отходов, низкий углеродный след.





Бассейн и тренажерный зал в каждом жилом комплексе

В России бассейн и тренажерный зал на территории находятся только внутри недвижимости премиум-сегмента. Однако в Дубае эта опция включена даже в очень бюджетные проекты. И дело здесь не в добрых застройщиках, которые стремятся порадовать будущих владельцев. На строительство бассейна и тренажерного зала практически в каждом жилом комплексе Дубая существуют свои причины.

Иностранным инвесторам разрешили покупать недвижимость в Дубае лишь в 2002 году, поэтому застройщики все еще стараются привлечь как можно больше клиентов. Так как рынок относительно новый, девелоперы стараются соответствовать появившимся стандартам и учитывать потребности аудитории. Бассейн в летнюю жару в Дубае не прихоть, а острая необходимость.





One by Binghatti — жилой комплекс с инновационным дизайном в престижном районе Business Bay. После рабочего дня можно отдохнуть рядом с бассейном, провести время в spa-салоне или потренироваться в фитнес-центре, не покидая резиденцию. В доступе у жителей также зона для йоги и площадка для барбекю.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 806 249 AED





Другие особенности

Для русскоговорящих инвесторов также могут быть непривычны следующие особенности в студиях и апартаментах Дубая:

На деле оказывается, что однокомнатные апартаменты — это квартира с двумя комнатами, где одна отводится под спальню, а другая под гостиную, объединенную с кухней. В России же часто однокомнатная квартира предполагает только одну комнату (что, в принципе, ясно из названия). Заселиться в свои апартаменты вы сможете практически сразу после получения ключей. Дело в том, что в Дубае практически не сдают квартиры без отделки. А многие застройщики предлагают к покупке квартиру не только с чистовой отделкой, но и с мебелью и встроенной бытовой техникой. В новостройках везде установлены кондиционеры. Обычно они предусматриваются в плане еще до начала строительства, так как проживать в Дубае без сплит-системы в квартире будет некомфортно.





Vitality by Segrex — апарт-комплекс, расположенный в самом центре Дубая. Все лоты сдаются с полной меблировкой. В отделке интерьеров использованы травяные и древесные оттенки. Студии и апартаменты предполагают наличие балконов, а пентхаусы имеют свой личный сад на крыше.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 646 380 AED





Заключение

Таким образом, покупая квартиру в Дубае, вы можете получить «бонусы» в виде бассейна, меблировки и инновационных технологий.