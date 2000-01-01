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Главная - Жилые комплексы - Binghatti Hills

Binghatti Hills

2/2, Umm Suqeim Street, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 42 м² до 390 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 004 705 AEDот 10 402 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%200 941 AED
При оформлении договора
4%40 188 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%502 352 AED
После передачи
30%301 412 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность46
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
42 - 67
1 004 705 - 1 210 587
17 939 - 23 561
1 спальня
69 - 284
1 468 293 - 3 117 773
10 969 - 21 059
2 спальни
125 - 390
2 858 822 - 4 058 822
10 402 - 22 864

Описание

Футуристические формы в ослепительном блеске огней большого города. Эксклюзивный жилой комплекс Binghatti Hills в Dubai Science Park — символ роскоши и эстетики, в котором переплетаются безмятежность и функциональность. Близость к городскому центру прекрасно дополнена уютом загородной жизни и комфортным сообществом. Ключевые особенности — Клубный дом оснащен премиальными удобствами мирового класса: амфитеатр, искусственное озеро для плавания, дзен сады, парковая зона, спортивные залы, падел-корт, соккер-площадки, spa-салон. — Благодаря продуманной планировке с террас Binghatti Hills открывается панорамный вид на район Al Barsha South, полный зеленых пейзажей и урбанистических архитектурных шедевров. На нескольких этажах представлены лоты с личными бассейнами и джакузи. — Мягкие линии изумрудных холмов, природные мотивы и естественные цвета пронизывают дизайн общих пространств и апартаментов. Внутренняя отделка выполнена в кремовых, льняных и медовых оттенках с использованием светлого дерева. Инфраструктура района Dubai Science Park — стремительно развивающееся сообщество с благоприятной средой для специалистов технических и биологических профессий, развития бизнеса и инноваций. На территории района расположены: школы Safa Community School, Brighton College и Gems Founders School, госпиталь Mediclinic Parkview Hospital, торговый центр My City Centre Al Barsha. Башня Binghatti Hills окружена достопримечательностями и парками: Dubai Butterfly Garden, Dubai Miracle Garden и Al Barsha lake. Преимущества расположения Выезды на Um Suqeim Road и E311 MBZ Road делает транспортное сообщение максимально удобным. До района Dubai Sports City и Trump International Golf Club дорога займет 8 минут, до крупного торгового центра Al Barsha Mall — 15 минут, до популярных пляжей Palm Jumeirah — 20 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно добраться за 25 минут.

Инфраструктура

На карте
2/2, Umm Suqeim Street, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса