Описание

Элегантный проект One by Binghatti расположен в престижном квартале Business Bay. Из окон открывается вид на захватывающую панораму Burj Khalifa и Dubai Canal. Комплекс впечатляет своим инновационным дизайном и передовыми архитектурными решениями. Ключевые особенности – В проекте представлены просторные студии, апартаменты с 1-3 спальнями, виллы и пентхаусы. Лоты оснащены функциями «умного дома» и искусственного интеллекта. – Интерьеры поражают роскошью и вниманием к деталям. Отделка произведена первоклассными материалами. – Смелые геометрические формы в дизайне фасада гармонично вписываются в городской пейзаж. – Современные фитнес-центры, spa-салоны, бассейн, зоны для йоги, площадки для отдыха и барбекю помогут разнообразить ежедневный досуг. – Круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечат спокойствие жителей. Инфраструктура района В шаговой доступности находятся все объекты социальной инфраструктуры, необходимые для жизни: магазины Grandex, Carrefour, Superior, рестораны Mama'esh, So Tasty, Tibba Mandi, Kitchen nation, аптеки LIFE, Al Ain Pharmacy, больница Emirates Hospital Clinic. До школ JSS Private и GEMS Wellington Primary 10 минут на автомобиле, до Jumeirah English Speaking School – 15 минут. Преимущества расположения Стратегически удобное размещение рядом с основными магистралями E11 SZR, Al Khail Road, Al-A’amal и Marasi Drive позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей города. Поездка до Burj Khalifa, Dubai Mall и Bay Avenue займет 6 минут, до Jumeirah Beach – 15 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 18 минут.