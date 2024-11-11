Каталог
One by Binghatti

Skyscraper Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 77 м² до 148 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 624 914 $

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность63
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
77 – 115
624 914 – 815 861
7 082 – 8 113
2 спальни
147 – 148
1 041 524 – 1 122 532
7 063 – 7 560
Элегантный проект One by Binghatti расположен в престижном квартале Business Bay. Из окон открывается вид на захватывающую панораму Burj Khalifa и Dubai Canal. Комплекс впечатляет своим инновационным дизайном и передовыми архитектурными решениями. Ключевые особенности – В проекте представлены просторные студии, апартаменты с 1-3 спальнями, виллы и пентхаусы. Лоты оснащены функциями «умного дома» и искусственного интеллекта. – Интерьеры поражают роскошью и вниманием к деталям. Отделка произведена первоклассными материалами. – Смелые геометрические формы в дизайне фасада гармонично вписываются в городской пейзаж. – Современные фитнес-центры, spa-салоны, бассейн, зоны для йоги, площадки для отдыха и барбекю помогут разнообразить ежедневный досуг. – Круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечат спокойствие жителей. Инфраструктура района В шаговой доступности находятся все объекты социальной инфраструктуры, необходимые для жизни: магазины Grandex, Carrefour, Superior, рестораны Mama'esh, So Tasty, Tibba Mandi, Kitchen nation, аптеки LIFE, Al Ain Pharmacy, больница Emirates Hospital Clinic. До школ JSS Private и GEMS Wellington Primary 10 минут на автомобиле, до Jumeirah English Speaking School – 15 минут. Преимущества расположения Стратегически удобное размещение рядом с основными магистралями E11 SZR, Al Khail Road, Al-A’amal и Marasi Drive позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей города. Поездка до Burj Khalifa, Dubai Mall и Bay Avenue займет 6 минут, до Jumeirah Beach – 15 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 18 минут.

На карте
Skyscraper Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Общественный транспорт1 км
Море4 км
Школа2 км
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт16 км

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

