Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование

Дубай — не только один из самых современных и динамично развивающихся городов мира, но и центр качественного образования. Здесь представлены учебные заведения всех уровней — от детских садов до университетов, — которые соответствуют международным стандартам.





Детские сады в Дубае, где малышам точно будет интересно





Tappy Toes Nursery

Расположенный в историческом районе Al Karama, этот британский детский сад предлагает воспитанникам погрузиться в образовательную среду, вдохновленную методикой Монтессори. Упор здесь делается на индивидуальное развитие каждого ребенка, воспитание самостоятельности и социальную адаптацию, при этом педагог выступает как наставник и помощник.

В учебный процесс интегрированы элементы Реджио-педагогики и британской системы EYFS (Early Years Foundation Stage). EYFS охватывает все ключевые области развития малышей, включая личностное, социальное, эмоциональное и физическое развитие, а также коммуникативные навыки, языки, математику, творчество и изучение окружающего мира.

Canadian Kids Nursery

Престижный детский сад, в котором занятия проводятся на трех языках, расположен в популярном районе Business Bay. Особое внимание уделяется обучению через игру: оно затрагивает искусство, музыку, развитие речи и математические навыки. Программа структурирована на шесть ключевых направлений и кроме математики и гимнастики включает жизненные навыки, коммуникацию, а также личностный рост.





Chubby Cheeks Nursery

Популярная сеть дошкольных учреждений, известная не только в Дубае, но и в других эмиратах, получила множество наград за выдающееся качество образования. Филиалы удобно расположены в различных районах, таких как Al Nahda, Discovery Gardens, Dubai Investments Park, Dubailand и Karama. Обучение базируется на британской программе EYFS, дополненной принципами Монтессори и Реджио. В этом детском саду дети могут изучать английский, арабский и французский языки.





Binghatti Ghost — элегантный жилой комплекс в классическом стиле. На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, детская игровая площадка и др. Благодаря развитой транспортной системе дорога до детского сада Chubby Cheeks Al Jaddaf займет всего 5 минут, до Dubai International Airport — 18 минут.

Стоимость: 956 250 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2026





Школы в Дубае





Dubai British School (Emirates Hills)

Dubai British School расположена в элитном районе Emirates Hills, предлагает академически строгую британскую учебную программу. Школа выделяется своим инновационным подходом к образованию, интегрируя современные технологии и активно развивая творческие и спортивные способности учеников. Для самых маленьких учащихся предусмотрены специальные игровые площадки и занятия на свежем воздухе, которые способствуют их гармоничному развитию. Здесь создана уникальная среда для раскрытия талантов, включая оборудованный STEM-сад с передовыми технологиями, такими как 3D-печать, VR/AR и робототехника. Удобное расположение обеспечивает легкий доступ из различных районов, включая Emirates Hills, JLT и JVC.





Dubai College

Dubai College, расположенный в живописном районе Emirates Hills, является одной из самых уважаемых школ в Дубае. Здесь стремятся к комплексному развитию каждого ученика, поощряя спортивные достижения, раскрывая креативные способности и развивая навыки эффективной коммуникации.

Обучение строится на основе британской национальной учебной программы, предлагая широкий спектр предметов, из которых учащиеся могут выбрать дисциплины в соответствии с их интересами и карьерными планами. Школа уделяет особое внимание академическим успехам, а также внеклассной деятельности и развитию личности. Выпускники демонстрируют выдающиеся результаты на экзаменах, и далее поступают в лучшие университеты по всему миру.





Palm Beach Towers — современный проект в одном из самых перспективных районов вблизи культового острова Palm Jumeirah. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: infinity-бассейн с зоной отдыха, тренажерный зал, спортивные и детские площадки, пространство для йоги и медитации, SPA-салон и др. Образовательное учреждение Dubai College находится в 10 минутах от комплекса, Dubai International Airport — в 25 минутах.

Стоимость: 4 268 800 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4кв. 2026





Russian International School

Школа функционирует с 1996 года и предлагает уникальную возможность получить качественное образование на русском языке. Расположенная в районе Al Muhaisnah 4 (Deira, Дубай) школа привлекает преподавателей преимущественно из России, гарантируя аутентичный образовательный опыт.

Учебное заведение придерживается адаптированной к местным условиям российской учебной программы, что позволяет учащимся получить аттестат об образовании, признанный на территории Российской Федерации.

Ключевые преимущества для русскоязычных детей:

Высококвалифицированные преподаватели из России, использующие проверенные отечественные методики обучения.

Поддержание прочных культурных связей с РФ и другими странами СНГ.

Обучение на русском языке, обеспечивающее комфортный переход для детей из русскоязычных стран и позволяющее им продолжить образование без языкового барьера.









Университеты в Дубае





The Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM)

Университет, расположенный в престижном районе Al Sufouh, является ведущим университетом, специализирующимся на подготовке профессионалов в сфере гостиничного бизнеса. Учебная программа EAHM сочетает в себе теоретические знания с практическим опытом, получаемым студентами во время стажировок в лучших отелях и ресторанах по всему миру.

Университет выделяется своим ориентированным на практику подходом к обучению, опытными преподавателями и многонациональным студенческим сообществом. Высшее учебное заведение располагает современной инфраструктурой и аккредитовано Министерством образования ОАЭ, обеспечивая международное признание своих выпускников.





American University in Dubai (AUD)

American University in Dubai предоставляет уникальную возможность получить образование по американским стандартам, не покидая Дубай. AUD, аккредитованный Южной Ассоциацией колледжей и школ (SACSCOC), предлагает широкий выбор программ бакалавриата и магистратуры в различных областях, включая бизнес, архитектуру, инженерию, искусство и науку, а также медиа и коммуникации. Университет славится своим многонациональным студенческим составом, высококвалифицированными преподавателями и акцентом на практическом обучении, включая стажировки и проектную работу, которые готовят студентов к успешной карьере на международном уровне.

Расположенный в Dubai Media City AUD обеспечивает студентам доступ к передовой инфраструктуре и ценным связям с профессионалами в индустрии медиа. В университете много разнообразных стипендиальных программ и вариантов финансовой поддержки, что делает высшее образование доступным для талантливых студентов со всего мира.





Pelagos Residences by IGO — элитная жилая башня в районе Dubai Marina. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой и встроенной техникой европейских брендов. Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, бассейн, лаунж-зона на открытом воздухе и многое другое. Выгодное расположение проекта позволяет добраться до American University in Dubai за 5 минут, до Dubai International Airport — за 20 минут.

Стоимость: 1 497 270 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв.2026





Вывод

Дубай предлагает широкий выбор учебных заведений, которые соответствуют самым высоким международным стандартам. Благодаря мультикультурной среде и современным подходам к обучению, образование в Дубае открывает двери к успешному будущему.