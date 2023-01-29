ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Palm Beach Towers

Palm Beach Towers

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 36/4
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 108 м² до 108 м²
Количество спален1
Стартовая цена4 268 800 AED
от 4 268 800 AED
от 39 307 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
15%640 320 AED
При оформлении договора
4%170752 AED
До даты ввода в эксплуатацию
45%1 920 960 AED
При передаче
40%1 707 520 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж2 кв. 2017
Этажность51
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиВстроенная кухня
Стоимостьот 4 268 800 AED
Высота здания205 м
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа2 км
Магазин400 м
Море300 м

Описание

Современный проект в одном из самых перспективных районов у подножья культового острова Palm Jumeirah. Наслаждайтесь завораживающими видами на Персидский залив, отель Burj Al Arab, колесо обозрения Ain Dubai и окружающую среду. Комплекс состоит из трех башен, каждая из которых включает апартаменты с 1-3 спальнями и просторными балконами. Во всех лотах установлена дизайнерская мебель от итальянского бренда B&B Italia.

Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: infinity-бассейн с зоной отдыха, тренажерный зал, спортивные и детские площадки, смотровая площадка, площадка для йоги и медитации, SPA-салон, конференц-зал, зона барбекю, беговые дорожки, частный пляж и парк. В 5-10 минутах находятся торговые центры Golden Mile Galleria, Nakheel Mall и Marinascape Mall, а также школы The International School of Choueifat, Lotus Educational Institute FZ-LLC. До главных районов Business Bay и Downtown Dubai можно доехать за 20-25 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от автодороги King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street и Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных точек Дубая. В 25 минутах находится аэропорт Dubai International Airport. Близость к пляжу В 20 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Вблизи достопримечательностей Новый проект расположен в центре известных достопримечательностей города. За 5-15 минут можно доехать до смотровой площадки The View, отеля Burj Al Arab, колеса обозрения Ain Dubai, аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
108 - 108
4 268 800 - 4 268 800
39 307 - 39 340

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 36/4

Новости о проекте

  1. Старт продаж: Palm Beach Towers
    Старт продаж: Palm Beach Towers29.01.2023
Item 1 of 1