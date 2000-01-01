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Housebook - ваше окно в мир недвижимости Дубая

Партнерство с ведущими застройщиками в несколько кликов

Как мы работаем

3 варианта работы, выбирайте удобный для вас, для каждой конкретной сделки:
Самостоятельное ведение клиента
Хорошо знаете рынок ОАЭ и можете самостоятельно закрыть сделку с клиентом? Фиксируйте клиента через наш сервис и получайте гарантированную максимальную комиссию за продажу.
Помощь в проведении сделки
Вы самостоятельно ведёте клиента, мы же помогаем вам консультациями, со сбором документов, коммуникацией с застройщиком, с проведением платежей
Сопровождение менеджером Housebook
Просто фиксируйте контакт в системе с пометкой «подбор» - мы полностью ведём клиента до сделки, а вам остаётся только получить комиссию, удобным вам способом

Полноценный функционал для работы агентов на рынке новостроек ОАЭ “под ключ”

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Все новостройки Дубая в одном месте
Наиболее полная информация по актуальным проектам и лотам в продаже. Расположение, актуальные лоты, планировки, вид из окна — и многое другое.
Подберите недвижимость для клиента быстро и легко
Создавайте динамические презентации для клиентов
Бронируйте объекты на пресейле, до старта продаж
Расширяйте базу клиентов и инвесторов
Помогаем в сопровождении сделки
Обучаем брокеров работе на рынке ОАЭ

Ваши преимущества партнерства с Housebook

Одна из самых высоких комиссий для партнеров на рынке - до 85%
Прозрачный процесс по всем этапам сделки и получения комиссии
Помощь в подборе и сопровождении
Доступ к проверенной и актуальной базе объектов
Возможность бронировать объекты на пресейле
Отсутствие абонентских платежей за использование сервиса
Возможность закрывать сделки дистанционно
Высокое качество оказываемых услуг и консультаций

Наши партнеры

  1. sobha-realty
  2. ellington-properties
  3. azizi
  4. emaar
  5. danube
  6. reidin
  7. mag-group-holding
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Самая большая база новостроек

У нас представлены все новостройки крупнейших застройщиков Дубая, с лучшими условиями бронирования. Мы уже позаботились о том, чтобы заключить соглашение, получить самые оптимальные условия и первыми узнавать о новых объектах - этой информацией мы будем делиться с вами

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Делимся экспертизой и упрощаем взаимодействие

Ирина ДоброхотоваИдеолог создания экосистемы Housebook
  • 30 лет в сфере недвижимости
  • Инноватор, драйвер цифровизации рынка недвижимости

“Сегодня рынок IT-решений в сфере недвижимости развивается бурными темпами. Мы видим потребности в реализации уже проверенных решений на рынке ОАЭ, а в дальнейшем на рынке недвижимости Омана, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Мы предоставляем возможность применения зарекомендовавших себя цифровых технологий для полноценной работы брокеров и агентств на рынке недвижимости ОАЭ дистанционно, из любой точки мира.”

Команда Housebook

Василий Фетисов

Василий Фетисов

CEO
Ксения Долгая

Ксения Долгая

Product Owner платформы
Станислав Попов

Станислав Попов

Руководитель направления маркетинга
Алевтина Капустина

Алевтина Капустина

Менеджер по работе с партнерами