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Реферальная программа

Рекомендуйте Housebook коллегам и зарабатывайте вместе

Зарегистрироваться и стать партнером
Легкие продажиПриглашайте риэлторов по реферальной ссылке и получайте деньги с проданных квартир
ВознаграждениеПовышенная комиссия за личные продажи и сделки приглашенных вами коллег
Статус партнераРаботайте под международной лицензией Housebook
1.
  • Вы приглашаете партнеров
  • Агенты регистрируются
2.
  • Менеджер связывается с агентом
  • Агент подтверждает учетную запись
3.
  • Агент создает заявку
  • Агент проводит сделку
4.
  • Агент получает повышенную комиссионную выплату
  • Вы получаете комиссию со сделки приглашенного агента

Реферальная система

Бронзовый
До 5 приглашенных активных агентов, подавших заявку в системе Housebook
Серебряный
До 10 приглашенных активных агентов, подавших заявку в системе Housebook
Золотой
Более 10 приглашенных активных агентов, подавших заявку в системе Housebook
Амбассадор
От 15 приглашенных активных агентов, подавших заявку в системе Housebook + 2 личных сделки

Дополнительные бонусы для всех

Кэшбэк 50%от рекламного бюджета с 1 сделки
Скидка 90%на «Базовый» тариф Академии для риэлторов
Доступ к сообществузакрытого типа для риэлторов со всего мира
Мероприятияучастие в брокер-турах и вебинарах
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