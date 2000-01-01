Реферальная программа

1.
- Вы приглашаете партнеров
- Агенты регистрируются
2.
- Менеджер связывается с агентом
- Агент подтверждает учетную запись
3.
- Агент создает заявку
- Агент проводит сделку
4.
- Агент получает повышенную комиссионную выплату
- Вы получаете комиссию со сделки приглашенного агента
Реферальная система
Бронзовый
До 5 приглашенных активных агентов, подавших заявку в системе Housebook
Серебряный
До 10 приглашенных активных агентов, подавших заявку в системе Housebook
Золотой
Более 10 приглашенных активных агентов, подавших заявку в системе Housebook
Амбассадор
От 15 приглашенных активных агентов, подавших заявку в системе Housebook + 2 личных сделки
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