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29.01.2023 17:30

Старт продаж: Palm Beach Towers

Старт продаж: Palm Beach Towers

Новый прибрежный жилой комплекс в популярном районе Palm Jumeirah.


Под шум волн погрузитесь в лучшее, что может предложить город, и наслаждайтесь каждым днем!


Комьюнити включает три башни Palm Gateway Central Tower, Palm Gateway Beach Tower и Palm Gateway Tubular Tower, каждая из которых рассчитана на апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Жителям комплекса доступны удобства международного уровня, включая: частный пляж, wellness-центр, фитнес-центр, бассейны, спортивные и игровые площадки, ухоженные парки и зона барбекю.


Стартовая цена 3 638 800 AED. План платежей:


  • 15% сумма бронирования;
  • 45% на период строительства;
  • 40% после передачи проекта.


Чтобы узнать больше, оставьте заявку или свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.

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Palm Beach Towers
Palm Beach Towers
Срок сдачи4 кв. 2026 г
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 108 м² до 108 м²
Первый взнос15%
от 4 268 800 AED