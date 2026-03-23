Инвестиции в Дубае 2026: советы для риэлторов

Начало 2026 года для многих риелторов в Дубае стало настоящим вызовом, но на деле это время возможностей. Просто потому, что многие из «старой гвардии» продолжают работать с клиентами по принципу прошлых лет и просто-напросто теряют сделки. Давайте разберем три главных мифа, которые официально перестали быть правдой в этом году, и разберемся с тем, как продавать здесь и сейчас.





Миф 1. «Золотую визу получить сложно, нужен огромный первый взнос».

Это, пожалуй, самый приятный сюрприз нового сезона. Раньше риэлторы боялись даже говорить клиентам о «золотой визе», если у них не было 1 млн AED, чтобы подтвердить серьезность намерений. Это было главным «слабым местом» в сделке и отсекало огромный пласт инвесторов. С 20 февраля 2026 года требование о минимальном взносе в 1 млн AED полностью отменено.





Теперь для квалификации на визу важна только общая стоимость объекта — все те же 2 млн AED. Это решение открывает двери для двух категорий покупателей, которые раньше были отрезаны от «золотой визы»:

Ипотечные заемщики. Если банк одобряет кредит, клиенту достаточно внести 20% + расходы. После получения письма от банка об отсутствии возражений (NOC) он сразу подает на визу.

Покупатели строящегося жилья. Раньше визу давали только после получения ключей. Теперь статус «инвестора» закрепляется за клиентом на этапе регистрации договора купли-продажи (с условием завершения строительства).





Совет риелтору! Если раньше вы боялись предлагать визу покупателям с ипотекой или маленьким бюджетом — время отогнать страхи. Это ваш новый пул клиентов.





Миф 2. «Можно работать как раньше: WhatsApp и наличные»

Еще несколько лет назад многие риэлторы спокойно обменивались документами в мессенджерах и имели только устные договоренности с застройщиками. В 2026 году Дубай окончательно перешел на цифровые рельсы, и «серые» схемы перестали работать.

Из-за участившихся случаев мошенничества с фейковыми документами покупатели теперь ждут не просто красивые фото, а полную справку от юриста, заверенную через систему DLD.

Цифровые платформы - единственный законный путь. Государство требует, чтобы все было официально зарегистрировано. Договоры аренды проходят только через систему Ejari или приложение Dubai REST. Если квартира не выгружена через официальные каналы, она не считается ликвидным активом.





Совет риелтору! Ваше главное конкурентное преимущество сегодня — не скорость отправки ссылки, а чистота сделки. Клиент должен чувствовать, что вы работаете в правовом поле, ведь прозрачность теперь продает даже лучше, чем скидка.





Миф 3. «Рынок будет расти вечно, стройка не остановится»

Агентство Moody's Ratings прогнозирует умеренное снижение цен из-за колоссального притока нового жилья. В ближайшие три года на рынок выйдет 180 тыс. новых объектов (по 60 тыс. в год), что почти вдвое выше исторической нормы.

Это может означать, что стандартные квартиры в обычных районах будут продаваться медленнее и с меньшей прибылью. Наиболее заметное снижение ожидается в сегменте студий и «однушек» эконом-класса из-за высокой конкуренции. Виллы и элитные проекты останутся в плюсе, потому что там работает принцип дефицита, а не объема.





Совет риелтору! Перестаньте рассказывать про большой рост цен на все. Начинайте говорить про ликвидность. Ваш клиент должен понимать, что студию в районе с десятью конкурентами он потом продаст со скидкой, а таунхаус в закрытом комьюнити с дефицитом предложения будет только дорожать.





Вместо заключения

Рынок Дубая 2026 года стал взрослым. От риэлторов теперь требуют не просто показать красивые картинки, а предоставить финансовый анализ, понимание геополитических рисков и знание цифровых инструментов. Старые схемы больше не работают, а на их место приходит эра структурированного стратегического капитала. Может быть, именно вы станете проводником, который поможет клиенту не потерять деньги, а сохранить и приумножить их в новой реальности.