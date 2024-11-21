Valencia by Damac

Описание

Элегантное современное комьюнити в Dubailand. В жилом комплексе Valencia соединяются технологичный подход к организации пространства и эстетика Средиземноморья. Здесь повседневная инфраструктура находится в шаговой доступности, создавая все условия для комфортной и гармоничной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в бежевых тонах с темно-синими цветовыми акцентами, открытыми планировками, панорамными окнами. - Прогулочные зоны с системой охлаждающего распыления поддерживают приятный микроклимат круглый год. - Резидентам доступны: фитнес-зал, студия йоги, spa-центр, несколько бассейнов, лаунж-зоны, закрытые плавающие беседки, оборудование для аквааэробики, кинотеатр под открытым небом, галерея pop-up магазинов, кафе и др. Преимущества расположения Проект расположен в активно развивающемся комьюнити Damac Lagoons, из которого за несколько минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Road. За 20 минут можно добраться до выставочного комплекса Dubai Expo и международной ярмарки Global Village, за 25 минут – до торгового центра Mall of the Emirates и района Palm Jumeirah. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 30 минутах пути. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 28 минут, до Dubai International Airport – 35 минут.