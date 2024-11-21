Каталог
Valencia by Damac

Al Hebiah 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 30 м² до 131 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 166 621 $от 3 602 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков2.8 м
Количество корпусов4
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
30 – 37
166 621 – 216 989
5 468 – 5 739
1 спальня
65 – 131
319 902 – 474 544
3 602 – 4 912
2 спальни
107 – 117
475 361 – 550 504
4 426 – 4 670
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантное современное комьюнити в Dubailand. В жилом комплексе Valencia соединяются технологичный подход к организации пространства и эстетика Средиземноморья. Здесь повседневная инфраструктура находится в шаговой доступности, создавая все условия для комфортной и гармоничной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в бежевых тонах с темно-синими цветовыми акцентами, открытыми планировками, панорамными окнами. - Прогулочные зоны с системой охлаждающего распыления поддерживают приятный микроклимат круглый год. - Резидентам доступны: фитнес-зал, студия йоги, spa-центр, несколько бассейнов, лаунж-зоны, закрытые плавающие беседки, оборудование для аквааэробики, кинотеатр под открытым небом, галерея pop-up магазинов, кафе и др. Преимущества расположения Проект расположен в активно развивающемся комьюнити Damac Lagoons, из которого за несколько минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Road. За 20 минут можно добраться до выставочного комплекса Dubai Expo и международной ярмарки Global Village, за 25 минут – до торгового центра Mall of the Emirates и района Palm Jumeirah. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 30 минутах пути. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 28 минут, до Dubai International Airport – 35 минут.

Локация

На карте
Al Hebiah 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Магазин500 м
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

