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Damac Properties

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Компания, которая предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства и превратить мечты в реальность. Компания была основана в 2002 году и завоевала любовь множества клиентов.


За что любят DAMAC Properties:

высокое качество;

индивидуальность проектов;

внимание к деталям;

топовые локации;

широкий спектр услуг.


Застройщик предлагает жилые комплексы с множеством развлечений: поля для гольфа, волновые бассейны, тем самым устанавливая стандарты качества.

14 предложений
DAMAC Bay 2 by Cavalli
DAMAC Bay 2 by Cavalli
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Al Seyahi Street, 1/1A
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 81 м² до 299 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 81 м²от 3 539 000 AED
2 спальниот 109 м²от 5 226 000 AED
3 спальниот 171 м²от 7 316 000 AED
от 3 539 000 AEDот 37 797 AED/м²
DAMAC Bay by Cavalli
DAMAC Bay by Cavalli
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 99/12
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 114 м² до 505 м²
Первый взнос
1 спальняот 114 м²от 3 882 000 AED
2 спальниот 175 м²от 9 013 000 AED
4 спальниот 505 м²от 28 507 000 AED
от 3 882 000 AEDот 33 863 AED/м²
Canal Heights 1&2
Canal Heights 1&2
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Asayel Street, 95
Срок сдачи1 кв. 2026
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 80 м² до 433 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 80 м²от 2 818 000 AED
2 спальниот 124 м²от 3 492 000 AED
3 спальниот 204 м²от 5 710 000 AED
4 спальниот 411 м²от 18 130 000 AED
от 2 818 000 AEDот 18 249 AED/м²
Utopia by Damac
Utopia by Damac
140, 103rd Street, Al Hebiah 3, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 1259 м² до 1259 м²
Первый взнос20%
5 спаленот 1259 м²от 18 087 000 AED
от 18 087 000 AEDот 14 363 AED/м²
DAMAC Casa
DAMAC Casa
United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Al Safouh Second, Concord Tower
Срок сдачи2 кв. 2028
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 85 м² до 315 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 85 м²от 2 650 000 AED
2 спальниот 133 м²от 4 084 000 AED
3 спальниот 189 м²от 5 776 000 AED
от 2 650 000 AEDот 27 082 AED/м²
Morocco
Morocco
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Al Hebiah 5, Damac Lagoons
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 212 м² до 2366 м²
Первый взнос20%
4 спальниот 212 м²от 2 988 000 AED
6 спаленот 2366 м²от 34 032 000 AED
от 2 988 000 AEDот 14 070 AED/м²
Volta
Volta
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Downtown Dubai, Jam Tower
Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 95 м² до 220 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 95 м²от 2 496 000 AED
2 спальниот 129 м²от 3 032 000 AED
4 спальниот 211 м²от 6 316 000 AED
от 2 496 000 AEDот 23 190 AED/м²
Golf Greens at Damac Hills
Golf Greens at Damac Hills
United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 15/1
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 62 м² до 459 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 62 м²от 1 329 000 AED
2 спальниот 124 м²от 1 897 000 AED
3 спальниот 361 м²от 4 940 000 AED
от 1 329 000 AEDот 13 227 AED/м²
Altitude de Grisogono
Altitude de Grisogono
Clayton Residency, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 83 м² до 189 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 83 м²от 2 400 000 AED
2 спальниот 121 м²от 3 989 000 AED
3 спальниот 187 м²от 6 275 000 AED
от 2 400 000 AEDот 28 898 AED/м²
Cavalli Couture
Cavalli Couture
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Al Wasl, Al Wasl Road, 2/2
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 357 м² до 565 м²
Первый взнос20%
3 спальниот 357 м²от 21 617 000 AED
4 спальниот 469 м²от 27 234 000 AED
от 21 617 000 AEDот 58 048 AED/м²
Chic Tower
Chic Tower
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Chic Tower
Срок сдачи1 кв. 2026
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 43 м² до 777 м²
Первый взнос20%
Студияот 43 м²от 1 610 000 AED
1 спальняот 81 м²от 2 744 000 AED
2 спальниот 141 м²от 4 277 000 AED
4 спальниот 777 м²от 27 698 000 AED
от 1 610 000 AEDот 29 071 AED/м²
Harbour Lights
Harbour Lights
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 190 м² до 236 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 190 м²от 6 666 000 AED
3 спальниот 236 м²от 8 261 000 AED
от 6 666 000 AEDот 34 981 AED/м²
Safa Two
Safa Two
Aykon City Towers, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 67 м² до 1359 м²
Первый взнос15%
Студияот 67 м²от 2 207 000 AED
1 спальняот 74 м²от 2 492 000 AED
2 спальниот 108 м²от 3 616 000 AED
еще 2
от 2 207 000 AEDот 22 822 AED/м²
Canal Crown
Canal Crown
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 160
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 80 м² до 408 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 80 м²от 2 412 000 AED
2 спальниот 120 м²от 3 490 000 AED
3 спальниот 187 м²от 6 475 000 AED
от 2 412 000 AEDот 23 028 AED/м²
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