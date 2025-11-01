Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 81 м² до 299 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 81 м²от 3 539 000 AED
2 спальниот 109 м²от 5 226 000 AED
3 спальниот 171 м²от 7 316 000 AED
Компания, которая предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства и превратить мечты в реальность. Компания была основана в 2002 году и завоевала любовь множества клиентов.
За что любят DAMAC Properties:
высокое качество;
индивидуальность проектов;
внимание к деталям;
топовые локации;
широкий спектр услуг.
Застройщик предлагает жилые комплексы с множеством развлечений: поля для гольфа, волновые бассейны, тем самым устанавливая стандарты качества.