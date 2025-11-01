Компания, которая предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства и превратить мечты в реальность. Компания была основана в 2002 году и завоевала любовь множества клиентов.





За что любят DAMAC Properties:

высокое качество;

индивидуальность проектов;

внимание к деталям;

топовые локации;

широкий спектр услуг.





Застройщик предлагает жилые комплексы с множеством развлечений: поля для гольфа, волновые бассейны, тем самым устанавливая стандарты качества.