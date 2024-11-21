Riverside Views by Damac

Описание

Престижный комплекс зданий в перспективном районе Dubai Investment Park. В жилом комплексе Riverside Views спокойствие природы гармонично сочетается с привилегиями городской жизни. Детально продуманные планировки и современные интерьеры обеспечивают своим жителям комфорт премиум-класса. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных бежевых тонах и встроенными системами хранения. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом светом и открывают великолепные виды на берег реки. - Резидентам предлагается широкий выбор эксклюзивных удобств: полностью оборудованный фитнес-зал, детская и спортивная площадки, лаунж-зона в виде амфитеатра, плавающий кинотеатр, гидропонная ферма, стена для скалолазания, терраса для барбекю и кулинарные классы, spa-центр с озером с добавлением эфирных масел и многое другое. Преимущества расположения Проект расположен между двумя шоссе – Emirates Road и Jebel Ali-Al Hibab Road. Поездка до выставочного центра Expo 2020 займет 12 минут, до торгового центра Damac Mall – 14 минут. Международная ярмарка Global Village находится в 16 минутах, гольф-клуб Trump International Golf Club – в 18 минутах. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 12 минут.