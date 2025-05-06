Каталог
Дата: 06.05.2025

Как риелтору в Дубае использовать социальные сети для продвижения своих услуг в 2025 году

Социальные сети — мощнейший инструмент для риелтора, работающего в Эмиратах. С помощью них вы сможете привлечь новых клиентов, повысить узнаваемость своего бренда и стать лидером мнений на рынке недвижимости. Главное — регулярный качественный контент, активное взаимодействие с аудиторией и анализ результатов.

План действий в 2025 году


Шаг 1: определите свою целевую аудиторию

Прежде чем создавать контент, важно понять, для кого вы его делаете. Поэтому сперва ответьте на конкретные ключевые вопросы:

  • Кто ваши клиенты? Экспаты, инвесторы (местные или международные), семьи с детьми, состоятельные покупатели, бизнесмены, владельцы криптоактивов и др.
  • Каковы их потребности? Аренда, покупка жилья, инвестиции в коммерческую недвижимость, приобретение квартиры для получения резидентской визы и т.д.
  • Где находятся ваши потенциальные покупатели? В первую очередь ориентируйтесь на резидентов и туристов Дубая, но не забывайте и про иностранную аудиторию из других стран. 
  • Какие проблемы они чаще всего пытаются решить? Поиск подходящего района для жизни с детьми, выгодные инвестиции с высокой доходностью, безопасность сделки, юридические аспекты?


Понимание потребностей и болей вашей аудитории позволит вам создавать «вирусный» контент, который будет не просто цеплять, а конвертировать подписчиков в клиентов. 


Шаг 2: выберите нужную платформу 

Каждая социальная сеть требует уникального подхода. Давайте разберемся с самыми популярными каналами общения с аудиторией в 2025 году. 

Instagram* - акцент на визуал 

* признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

  • Публикуйте фото и видео объектов с акцентом на эстетику и комфорт(панорамные съемки, современная инфраструктура, дизайн интерьеров).  
  • Используйте reels для коротких, завлекающих роликов.
  • Stories идеально подойдут для анонсов новых проектов, опросов («Какой район выбрать для семьи в Дубае?») и быстрой связи через кнопку «Задать вопрос».  
  • Создайте уникальный хэштег для вашего бренда. 
  • Отвечайте на комментарии лично.  
  • Придумывайте коллаборации с блогерами, которые снимают лайфстайл в Дубае (например, обзоры ресторанов или яхт-клубов).  
  • Обязательно отмечайте местоположение объектов, чтобы привлечь внимание пользователей, находящихся поблизости.


Предлагаем подборку проектов с идеально подходящими рендерами для привлекательных инстаграм-постов:

Fortune Bay Residences by Topero — это роскошный жилой комплекс на острове Al Marjan в Рас-эль-Хайме, в котором сочетаются арабская архитектура и современный дизайн. Апартаменты полностью меблированы и отделаны натуральными материалами. Здание спроектировано с учетом принципов экологичности: установлены солнечные панели и зарядные станции для электромобилей. На территории комплекса доступны разнообразные удобства — от бассейнов до частного пляжа. Благодаря удобному расположению можно легко добраться до ключевых достопримечательностей. Дорога до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 30 минут.

Стоимость: от 2 502 663 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2026


Atelis by Meraas — комплекс апартаментов в районе Dubai Design District, объединяющий стиль, экологичность и инновации. Архитектура здания вдохновлена формой пустынного цветка. Интерьеры оформлены с использованием натуральных материалов и бронзовых акцентов. Резидентам доступны премиальные удобства: infinity-бассейн, уединенные лаунж-зоны, коворкинг, детская площадка, тренажерный зал, пространства для медитации и др. The Dubai Mall и Downtown Dubai находятся в 6 минутах пути. Дорога до Burj Khalifa и Business Bay занимает 10 минут. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 15 минут.

Стоимость: от 2 100 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 3 кв. 2029


Riverside Views by Damac — жилое здание в районе Dubai Investment Park, где природное спокойствие сочетается с удобствами городской среды. Жителям доступна богатая инфраструктура: фитнес-зал, амфитеатр, плавающий кинотеатр, spa-центр с ароматическим озером и даже гидропонная ферма. Благодаря расположению между двумя ключевыми шоссе добраться до Expo 2020, Global Village и аэропорта Al Maktoum можно за 10-15 минут.

Стоимость: от 1 247 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2029


TikTok — «вирусный» контент

  • Выкладывайте короткие динамичные видео, например: «3 причины купить недвижимость в Дубае», «Самые дорогие дома - 2025».  
  • Участвуйте в челленджах.
  • Используйте субтитры на русском, английском, арабском.  
  • Делайте скрытую рекламу с акцентом на визовые преимущества.


 YouTube — длинный формат для глубокого погружения  

  •  Создавайте видео-гиды: «Как выбрать район в Дубае». 
  •  Берите интервью у клиентов.
  •  Снимайте обзоры новостроек с девелоперами. 
  •  Обязательно добавляйте тайм-коды в описание для удобства зрителей.  


Telegram — создание комьюнити 

  • Начните с привлекательного названия и информативного описания, в котором объясните, чем ваш канал будет полезен подписчикам.
  • Публикуйте информацию о новых объектах недвижимости до того, как они появятся на других платформах.
  • Делитесь своими знаниями о рынке недвижимости Дубая, прогнозами и трендами.
  • Приглашайте подписчиков на эксклюзивные показы объектов.
  • Используйте чат-ботов для автоматизации ответов на часто задаваемые вопросы и сбора заявок.


Шаг 3: создавайте ценный контент, который продает (не продавая)

Контент должен решать проблемы клиентов, отвечать на их вопросы и вдохновлять. Подкрепляйте свои утверждения графиками, аналитическими прогнозами, авторитетными сравнениями районов и кейсами успешных инвестиций. Покажите, что вы предлагаете выгодные решения, а не просто создаете очередной бесполезный контент.

Для большего эмоционального отклика снимайте видео-истории с клиентами, в которых они делятся впечатлениями о работе с вами. Берите интервью, подчеркивающие ценность и надежность ваших услуг, а также вводите нишевые рубрики для вовлечения потенциальных покупателей. например: 

  • «Калькулятор прибыли»: показывайте потенциальный доход от сдачи недвижимости в аренду, перепродажи или долгосрочных инвестиций.
  • «Налоговые льготы»: объясняйте, какие налоговые преимущества доступны инвесторам в Дубае.
  • «Спроси эксперта»: регулярно отвечайте на вопросы подписчиков в формате прямых эфиров или видеороликов.


Шаг 4: вовлекайте аудиторию 

Устраивайте в своих социальных сетях конкурсы с эксклюзивными призами. Можете предложить в качестве выигрыша бесплатную консультацию или ответы на интересующие ваших подписчиков вопросы.  

Обязательно «отрабатывайте» комментарии и сообщения в директе. Будьте оперативны и вежливы.

Сотрудничайте с другими блогерами и инфлюенсерами: проводите совместные эфиры, делайте обзоры объектов.


Шаг 5: будьте последовательны и адаптивны 

Во-первых, регулярно публикуйте новый контент, чтобы поддерживать интерес аудитории. Анализируйте результаты и отслеживайте статистику своих постов и рекламных кампаний, чтобы понимать, что работает лучше всего.

Во-вторых, оперативно адаптируйтесь к изменениям. Рынок недвижимости и социальные сети постоянно меняются, поэтому важно быть гибким и уметь быстро узнавать новые «фишки» и применять их на практике.  


Вместо вывода 

Помните о том, что личный бренд — ваш главный актив. Люди покупают не просто недвижимость, они приобретают доверие и уверенность в вашем профессионализме. Социальные сети — это марафон, а не спринт. Работайте над своим контентом, взаимодействуйте с аудиторией, анализируйте результаты, и со временем вы обязательно увидите положительный эффект.

