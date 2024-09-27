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ГлавнаяЖилые комплексыRiverside Views by Damac

Riverside Views by Damac

Dubai Investments Park 2, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 62 м² до 140 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 946 000 AEDот 14 085 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов5
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
62 – 94
946 000 – 1 717 000
14 991 – 18 102
2 спальни
97 – 140
1 416 000 – 2 412 000
14 085 – 17 194
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Престижный комплекс зданий в перспективном районе Dubai Investment Park. В жилом комплексе Riverside Views спокойствие природы гармонично сочетается с привилегиями городской жизни. Детально продуманные планировки и современные интерьеры обеспечивают своим жителям комфорт премиум-класса. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных бежевых тонах и встроенными системами хранения. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом светом и открывают великолепные виды на берег реки. - Резидентам предлагается широкий выбор эксклюзивных удобств: полностью оборудованный фитнес-зал, детская и спортивная площадки, лаунж-зона в виде амфитеатра, плавающий кинотеатр, гидропонная ферма, стена для скалолазания, терраса для барбекю и кулинарные классы, spa-центр с озером с добавлением эфирных масел и многое другое. Преимущества расположения Проект расположен между двумя шоссе – Emirates Road и Jebel Ali-Al Hibab Road. Поездка до выставочного центра Expo 2020 займет 12 минут, до торгового центра Damac Mall – 14 минут. Международная ярмарка Global Village находится в 16 минутах, гольф-клуб Trump International Golf Club – в 18 минутах. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 12 минут.

Локация

На карте
Dubai Investments Park 2, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
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Новости о проекте

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