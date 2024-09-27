Подробный гид по району Downtown

Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Район начал застраиваться еще в 90-е годы и продолжает развиваться до сих пор. Downtown — одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.









Основные плюсы района

Downtown расположен в freehold-зоне, т. е. даже иностранец может приобрести здесь недвижимость с полным правом частной собственности.

Прогнозируемая доходность от инвестиций в недвижимость составляет приблизительно 5,42% годовых.

Хорошая транспортная доступность: отсюда можно быстро добраться в любой другой район Дубая.

Все главные достопримечательности города собраны в одном месте.

Из-за популярности района здесь всегда много туристов, поэтому жизнь «кипит» в любое время суток (что для кого-то может показаться минусом).

Тщательно организованные торговая и развлекательная инфраструктуры: супермаркеты, магазины, салоны красоты, рестораны и т. д.





Инфраструктура

Именно здесь расположен самый популярный ТЦ в Дубае, а также стилизованный под арабский базар развлекательный центр Souk Al Bahar.

Шикарные рестораны и уютные кафе на любой вкус и бюджет. В них можно попробовать блюда абсолютно любой кухни: начиная от вьетнамской и заканчивая африканской. При этом из многих ресторанов открывается потрясающий вид на достопримечательности района.

Для тех, кто быстро устает от активного центра, обустроено несколько парков с прогулочными зонами и велодорожками. А мероприятия, которые проходят круглый год, не дадут заскучать даже самым привередливым жителям: йога на траве, зимние ярмарки, разнообразные концерты.

Посвящается любителям спорта: здесь легко можно найти занятия по душе. Студии йоги, медитаций, фитнес-центры с персональным тренером и индивидуальной программой и даже уроки фигурного катания (для тех, кто максимально соскучился по снегу).





Основные достопримечательности

В районе расположились топовые достопримечательности Дубая. Самая главная из них — популярная башня BurjKhalifa и смотровая площадка на ней. Каждый турист стремится увидеть город с высоты и прокатиться на знаменитом лифте, который доставляет гостей башни наверх приблизительно за одну минуту.









Танцующие фонтаны — не менее популярная достопримечательность. Увидеть шоу во всей красе можно вечером — представление проходит каждые полчаса, начиная с 18:00.





Dubai Mall — это не просто место для активного шоппинга, но и настоящий город внутри торгового центра. Кроме множества магазинов, здесь можно посетить самый большой подводный аквариум в мире и понаблюдать не только за разнообразием рыб, но и за акулами, пингвинами и другими морскими жителями.





Dubai Opera — достопримечательность, которую туристы также не обходят стороной. Многих привлекает внешний вид здания: оно построено в форме арабской лодки. А настоящих ценителей искусства ждут как классические, так и современные постановки.









Целевая аудитория

Так как район создан для бешеного ритма жизни (помните, что его сравнивают с Нью-Йоркским Манхэттеном?), то чаще всего Downtown выбирают бизнесмены, строящие карьеру, или активные молодые пары без детей. Район идеально подойдет для тех людей, которые отлично чувствуют себя в эпицентре событий, ценят быстрый доступ к основным достопримечательностям и развлечениям и предпочитают активный образ жизни.





Транспортная доступность

Downtown весьма удобно расположен на пересечении улиц Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. Из любой точки района приблизительно за 20 минут можно добраться до Пальмы Джумейра. Международный аэропорт Дубая расположен в получасе езды от центра. Также здесь хорошо развит общественный транспорт. В пешей доступности находятся 2 популярные станции метро: Dubai Mall и Business Bay.









Очевидный минус района в невозможности добраться пешком до пляжа. Однако это проблема решаема: на личном автомобиле или такси до ближайших популярных мест для отдыха вы доберетесь примерно за 20 минут. На поездку до моря общественным транспортом стоит закладывать немного больше времени: такое мини-путешествие будет длиться 40−45 минут. Но помните о том, что практически в каждом жилом комплексе есть большие бассейны, где можно отдохнуть после рабочего дня.





Инвестиционная привлекательность

Downtown является привлекательным как для туристов, так и для тех, кто решил задержаться в эмирате на долгое время. Поэтому инвесторам будет выгодно как перепродать недвижимость, так и сдавать ее в краткосрочную или долгосрочную аренду. Однако нужно понимать, что апартаменты с несколькими комнатами будут пользоваться меньшей популярностью в этом районе, чем студии или небольшие квартиры с одной спальней. Выгодным вложением средств станет не только жилая, но и коммерческая недвижимость. Конечно, стоимость жилья в этом районе будет значительно выше, однако инвестиции должны окупиться в ближайшее время.





ТОП-3 проекта для инвестиций

Rixos Residences — жилой престижный комплекс, находящийся рядом с главными достопримечательностями Дубая. Внутренняя инфраструктура: видовой бассейн, тренажерный зал, кинотеатр, разнообразные кафе и рестораны. Приватность и комфорт — девиз комплекса. К услугам жителей: индивидуальное обслуживание, консьержи, швейцар и т. д.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 3 010 000 AED





Volta — жилой комплекс, расположенный в непосредственной близости от крупного торгового центра Dubai Mall. Внутренняя инфраструктура впечатляет: бассейн, специальная зона для аква тренировок, батуты, салон красоты и т. д. В пяти минутах от ЖК — главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и знаменитые танцующие фонтаны.

Срок сдачи: 1 квартал 2028 года

Стоимость: от 2 496 000 AED





Rove Home — в жилом комплексе в продаже студии и квартиры с 1−2 спальнями, что является плюсом для потенциальных инвесторов. Каждый лот предполагает наличие собственного балкона и современной кухонной техники. Внутренняя инфраструктура комплекса весьма разнообразна: лаунж-зоны, кафе, спортзал, зона для барбекю, несколько бассейнов, площадка для тенниса и баскетбола, zen сад.

Срок сдачи: 2 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 519 466 AED





Интересные факты о районе Downtown вместо заключения