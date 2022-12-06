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Главная - Жилые комплексы - Volta

Volta

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Downtown Dubai, Jam Tower
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 16
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 95 м² до 220 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена2 496 000 AED
от 2 496 000 AED
от 22 987 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%499 200 AED
При оформлении договора
4%99840 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 497 600 AED
При передаче
20%499 200 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2028
Старт продаж3 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 496 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Территория
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа2 км
Магазин850 м
Медицинский центр1 км
Метро500 м

Описание

Новый высотный комплекс в престижном районе Downtown Dubai, в 5 минутах от крупного торгового центра Dubai Mall. Живите в центре Дубая и каждый день наслаждайтесь захватывающими видами на Арабский залив и небоскреб Burj Khalifa. В комплексе представлено 424 резиденции, включая апартаменты с 1-2 спальнями и недвижимость класса суперлюкс с 3-4 спальнями. Есть возможность приобрести целый этаж. Планировками предусмотрены: балконы, гардеробные в спальнях, кухня с брендированной техникой и кладовая.

Жителям доступен роскошный образ жизни: sky-бассейн, sky-йога, зона для аква тренировок, бассейн на крыше подиума, парк батутов, бокс-клуб, беговая дорожка, студия акупунктуры и аква массажа, площадка для калистеники на открытом воздухе, зона ледяной терапии и салон красоты. В пределах 10 минут на автомобиле находятся аптека Shefaa Al Madeena Pharmacy, рестораны Swiss Butter и Bab Al Mansour, больница Valiant Clinic & Hospital, школы Japanese School Dubai и JSS Private School, магазин Choithrams Loft Downtown. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается прямой выезд на магистраль Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно дойти до автобусной остановки и станций метро: Business Bay и Burj Khalifa/Dubai Mall. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera расположены в 5 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
95 - 99
2 496 000 - 2 614 000
25 915 - 26 589
2 спальни
129 - 134
3 006 000 - 4 085 000
22 987 - 30 307
3 спальни
180 - 180
5 397 000 - 5 397 000
29 928 - 29 928
4 спальни
211 - 220
6 316 000 - 6 969 000
29 709 - 31 650

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Downtown Dubai, Jam Tower