Как найти недорогую недвижимость в Дубае: полное руководство для начинающих инвесторов

Многие уверены, что Дубай – идеальное место для вложений в недвижимость. Действительно, здесь реально получать от жилья стабильный доход, к тому же отсутствуют налоговые отчисления с прибыли, а стоимость объектов постепенно увеличивается. Тем не менее, начинающим инвесторам освоиться на местном рынке бывает непросто. Поэтому в этой статье мы простыми словами объясним, как найти недорогое жилье в Дубае, избежать подводных камней и вложить деньги с умом.





Шаг 1: четко определите бюджет и цель инвестирования

Учитывайте не только стоимость жилья, но и дополнительные расходы, такие как регистрационные сборы, комиссию риелтора (кроме случая покупки от застройщика), годовые платежи за обслуживание, страховку и возможные ремонтные работы. Также поиск объекта должен начинаться с понимания цели. Она может быть разной: арендный доход, перепродажа или собственное проживание. В зависимости от ситуации сценарии покупки могут отличаться между собой.





Шаг 2: выберите территориальные предпочтения

В Дубае есть несколько районов, где можно найти относительно недорогую недвижимость. Один из самых бюджетных вариантов — Dubai International City. Это не самая престижная локация, но здесь хороший спрос на аренду и развитая инфраструктура. Чуть дороже, но комфортнее — Discovery Gardens с зелеными зонами и близостью к метро. Для тех, кто ищет современное жилье, идеально подойдет Jumeirah Village Circle (JVC).

Если рассматривать долгосрочные инвестиции, стоит присмотреться к развивающимся локациям вроде Dubai South (близко к аэропорту Аль-Мактум) или DubaiLand — здесь цены пока относительно низкие, но в будущем могут значительно вырасти. Главное — избегать проблемных или отдаленных районов без доступного общественного транспорта.

Шаг 3: оптимизируйте расходы

Помните о том, что эффективный способ сэкономить — воспользоваться предложениями застройщиков с рассрочкой платежа. Многие компании предлагают беспроцентные планы оплаты на 3-5 лет, что позволяет распределить финансовую нагрузку. Однако при рассрочке итоговая цена объекта может быть выше, чем при единовременной оплате. Также стоит учитывать сезонность — летом, когда в Дубае особенно жарко и спрос традиционно падает, можно найти более выгодные предложения, чем в пиковые месяцы (октябрь-апрель).





Шаг 4: найдите хорошего риэлтора

Опытный специалист станет не просто посредником, а настоящим помощником. Риэлтор знает рынок изнутри: подскажет, где реально сбить цену, какие районы перспективны, а каких лучше избегать. Такой эксперт может предложить варианты, которых нет в открытой продаже, и предупредить о скрытых рисках. Особенно это важно для инвесторов-новичков, которые плохо разбираются в местных особенностях.

Главный плюс работы с профессионалом — безопасность сделки. Он проверит документы, убедится, что с квартирой все в порядке, и поможет договориться с продавцом. А еще подскажет, к каким юристам и управляющим компаниям стоит обращаться после покупки. С ним вы точно не останетесь один на один с непонятными бумагами и скрытыми проблемами.





Шаг 5: начните с аренды в интересующем вас месте

Иногда перед вложением средств стоит пожить несколько месяцев в выбранном районе, чтобы понять удобство транспортной развязки, уровень шума, качество инфраструктуры и др. Это поможет избежать неприятных сюрпризов после приобретения недвижимости — особенно если рассматриваете покупку квартиры для себя.





Вывод: с чего начать?

Определите бюджет и цель.

Выберите подходящую локацию.

Ищите новостройки с рассрочкой или другими привлекательными бонусами.

Работайте с профессионалами.

Поживите в том районе, где планируется покупка недвижимости для себя.





Esplora by BnW - современный жилой комплекс в JVC. В архитектуре здания сочетаются строгая геометрия и утонченный стиль, а в отделке апартаментов использован итальянский мрамор. Резидентам доступны: фитнес-зал, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей, детская игровая площадка, терраса для барбекю и др. До популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 30 минут.

Стоимость: от 694 783 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 3 кв. 2025





Azizi Milan - архитектурный ансамбль в Dubailand, который гармонично сочетает современные линии с классическими миланскими мотивами. Интерьеры выполнены в элегантных светлых тонах с изумрудными акцентами и отделкой из натуральных материалов. Превосходная инфраструктура для активного образа жизни включает бассейн, фитнес-центр, теннисные корты, многофункциональный зал для мероприятий, кинотеатр, детские игровые комнаты и др. Из комплекса можно за 1 минуту добраться до IMG Worlds of Adventure, за 5 минут — до Global Village, за 15 минут — до Dubai Miracle Garden. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Стоимость: от 547 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2028





Provenza Residences by IKR Development - архитектурное воплощение французской элегантности в Jumeirah Village Circle. Название жилого здания вдохновлено атмосферой юга Франции и символизирует искусство жить красиво. На территории комплекса расположены: тренажерный зал, йога-студия, детские игровые пространства в помещении и на улице, лаунж-зона на крыше, бассейны, джакузи, дзен-сад, кинотеатр, терраса для барбекю и др. Поездка до района Dubai Marina и торгового центра Mall of the Emirates займет 10 минут, до популярной локации Burj Al Arab и пляжей Palm Jumeirah — 15 минут. Дорога до Dubai International Airport составит 30 минут.

Стоимость: от 650 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 3 кв. 2027





Arlington Park by Majid - современный оазис спокойствия в Dubailand. Полностью меблированные апартаменты в нейтральных тонах, со встроенной техникой, системами хранения, мягким светом, панорамными окнами и просторными балконами. Резиденты могут воспользоваться широким спектром различных удобств: тренажерным залом, пространством для йоги, террасой для барбекю, infinity-бассейном и лаунж-зоной на крыше, сауной, клубной комнатой с бильярдом и др. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 15 минутах пути, район Palm Jumeirah – в 20 минутах. Поездка до Dubai International Airport составит 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.

Стоимость: от 587 286 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027