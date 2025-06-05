Как найти недорогую недвижимость в Дубае: полное руководство для начинающих инвесторов

Каталог
Дата: 05.06.2025

Многие уверены, что Дубай – идеальное место для вложений в недвижимость. Действительно, здесь реально получать от жилья стабильный доход, к тому же отсутствуют налоговые отчисления с прибыли, а стоимость объектов постепенно увеличивается. Тем не менее, начинающим инвесторам освоиться на местном рынке бывает непросто.  Поэтому в этой статье мы простыми словами объясним, как найти недорогое жилье в Дубае, избежать подводных камней и вложить деньги с умом.


Шаг 1: четко определите бюджет и цель инвестирования 

Учитывайте не только стоимость жилья, но и дополнительные расходы, такие как регистрационные сборы, комиссию риелтора (кроме случая покупки от застройщика), годовые платежи за обслуживание, страховку и возможные ремонтные работы. Также поиск объекта должен начинаться с понимания цели. Она может быть разной: арендный доход, перепродажа или собственное проживание. В зависимости от ситуации сценарии покупки могут отличаться между собой. 


Шаг 2: выберите территориальные предпочтения 

В Дубае есть несколько районов, где можно найти относительно недорогую недвижимость. Один из самых бюджетных вариантов — Dubai International City. Это не самая престижная локация, но здесь хороший спрос на аренду и развитая инфраструктура. Чуть дороже, но комфортнее — Discovery Gardens с зелеными зонами и близостью к метро. Для тех, кто ищет современное жилье, идеально подойдет Jumeirah Village Circle (JVC)

Если рассматривать долгосрочные инвестиции, стоит присмотреться к развивающимся локациям вроде Dubai South (близко к аэропорту Аль-Мактум) или DubaiLand — здесь цены пока относительно низкие, но в будущем могут значительно вырасти. Главное — избегать проблемных или отдаленных районов без доступного общественного транспорта. 

Шаг 3: оптимизируйте расходы 

Помните о том,  что эффективный способ сэкономить — воспользоваться предложениями застройщиков с рассрочкой платежа. Многие компании предлагают беспроцентные планы оплаты на 3-5 лет, что позволяет распределить финансовую нагрузку. Однако при рассрочке итоговая цена объекта может быть выше, чем при единовременной оплате. Также стоит учитывать сезонность — летом, когда в Дубае особенно жарко и спрос традиционно падает, можно найти более выгодные предложения, чем в пиковые месяцы (октябрь-апрель).


Шаг 4: найдите хорошего риэлтора 

Опытный специалист станет не просто посредником, а настоящим помощником. Риэлтор знает рынок изнутри: подскажет, где реально сбить цену, какие районы перспективны, а каких лучше избегать. Такой эксперт может предложить варианты, которых нет в открытой продаже, и предупредить о скрытых рисках. Особенно это важно для инвесторов-новичков, которые плохо разбираются в местных особенностях.

Главный плюс работы с профессионалом — безопасность сделки. Он проверит документы, убедится, что с квартирой все в порядке, и поможет договориться с продавцом. А еще подскажет, к каким юристам и управляющим компаниям стоит обращаться после покупки. С ним вы точно не останетесь один на один с непонятными бумагами и скрытыми проблемами.


Шаг 5: начните с аренды в интересующем вас месте

Иногда перед вложением средств стоит пожить несколько месяцев в выбранном районе, чтобы понять удобство транспортной развязки, уровень шума, качество инфраструктуры и др. Это поможет избежать неприятных сюрпризов после приобретения недвижимости — особенно если рассматриваете покупку квартиры для себя.


Вывод: с чего начать?

  • Определите бюджет и цель.
  • Выберите подходящую локацию.
  • Ищите новостройки с рассрочкой или другими привлекательными бонусами.
  • Работайте с профессионалами.
  • Поживите в том районе, где планируется покупка недвижимости для себя.  


Esplora by BnW - современный жилой комплекс в JVC. В архитектуре здания сочетаются строгая геометрия и утонченный стиль, а в отделке апартаментов использован итальянский мрамор. Резидентам доступны: фитнес-зал, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей, детская игровая площадка, терраса для барбекю и др. До популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 30 минут.

Стоимость: от 694 783 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 3 кв. 2025


Azizi Milan - архитектурный ансамбль в Dubailand, который гармонично сочетает современные линии с классическими миланскими мотивами. Интерьеры выполнены в элегантных светлых тонах с изумрудными акцентами и отделкой из натуральных материалов. Превосходная инфраструктура для активного образа жизни включает бассейн, фитнес-центр, теннисные корты, многофункциональный зал для мероприятий, кинотеатр, детские игровые комнаты и др. Из комплекса можно за 1 минуту добраться до IMG Worlds of Adventure, за 5 минут — до Global Village, за 15 минут — до Dubai Miracle Garden. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Стоимость: от 547 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2028


Provenza Residences by IKR Development - архитектурное воплощение французской элегантности в Jumeirah Village Circle. Название жилого здания вдохновлено атмосферой юга Франции и символизирует искусство жить красиво.  На территории комплекса расположены: тренажерный зал, йога-студия, детские игровые пространства в помещении и на улице, лаунж-зона на крыше, бассейны, джакузи, дзен-сад, кинотеатр, терраса для барбекю и др. Поездка до района Dubai Marina и торгового центра Mall of the Emirates займет 10 минут, до популярной локации Burj Al Arab и пляжей Palm Jumeirah — 15 минут. Дорога до Dubai International Airport составит 30 минут.

Стоимость: от 650 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 3 кв. 2027


Arlington Park by Majid - современный оазис спокойствия в Dubailand. Полностью меблированные апартаменты в нейтральных тонах, со встроенной техникой, системами хранения, мягким светом, панорамными окнами и просторными балконами. Резиденты могут воспользоваться широким спектром различных удобств: тренажерным залом, пространством для йоги, террасой для барбекю, infinity-бассейном и лаунж-зоной на крыше, сауной, клубной комнатой с бильярдом и др. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 15 минутах пути, район Palm Jumeirah – в 20 минутах. Поездка до Dubai International Airport составит 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.

Стоимость: от 587 286 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027

  1. AZIZI MILAN
    AZIZI MILAN
    6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2028
    ЗастройщикAzizi Developments
    Площадьот 29 м² до 280 м²
    Первый взнос10%
    от 169 911 $от 2 776 $/м²
  1. Джумейра Вилладж Серкл
    Дубай

    Джумейра Вилладж Серкл

    JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.

