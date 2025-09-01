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Esplora by BnW

Prudential Tower 2, Prudential Towers, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 39 м² до 105 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 694 000 AEDот 16 305 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При сдаче объекта
90%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 3
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39
694 000
17 402
1 спальня
69
1 180 000
16 944
2 спальни
105
1 720 000
16 305
Брошюра проекта

Описание

Современный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. В архитектуре жилого здания Esplora сочетаются строгая геометрия и утончённый стиль. Продуманные до мелочей интерьеры и функциональные планировки создают атмосферу комфорта и мягкой роскоши. Это уникальное пространство для тех, кто ценит эстетику и гармонию с природой. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в теплой бежевой палитре с использованием премиальных материалов таких как итальянский мрамор. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом светом и открывают великолепные виды на окружающий ландшафт. - Резидентам доступны: фитнес-зал, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей, детская игровая площадка, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект находится вблизи шоссе Al Khail Road. Дорога до торгового центра Circle Mall займет 9 минут, до стадиона Dubai International Stadium – 13 минут, до парка цветов Dubai Miracle Garden – 16 минут. До популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
Prudential Tower 2, Prudential Towers, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа500 м
Магазин100 м
Медицинский центр550 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

BnW Development

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
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