Esplora by BnW

Описание

Современный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. В архитектуре жилого здания Esplora сочетаются строгая геометрия и утончённый стиль. Продуманные до мелочей интерьеры и функциональные планировки создают атмосферу комфорта и мягкой роскоши. Это уникальное пространство для тех, кто ценит эстетику и гармонию с природой. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в теплой бежевой палитре с использованием премиальных материалов таких как итальянский мрамор. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом светом и открывают великолепные виды на окружающий ландшафт. - Резидентам доступны: фитнес-зал, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей, детская игровая площадка, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект находится вблизи шоссе Al Khail Road. Дорога до торгового центра Circle Mall займет 9 минут, до стадиона Dubai International Stadium – 13 минут, до парка цветов Dubai Miracle Garden – 16 минут. До популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 30 минут.