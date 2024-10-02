Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAZIZI MILAN

AZIZI MILAN

6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 29 м² до 280 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 169 911 $от 2 776 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность34
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания130.8 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
29 – 42
169 911 – 191 423
4 524 – 5 675
1 спальня
54 – 118
270 933 – 329 748
2 776 – 5 011
2 спальни
86 – 192
454 186 – 569 911
2 965 – 5 240
3 спальни
127 – 278
587 610 – 983 254
3 526 – 4 611
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Неповторимая атмосфера модной столицы Италии в престижном районе Dubailand. Azizi Milan — архитектурный ансамбль, который гармонично сочетает современные линии с классическими миланскими мотивами. Это уникальное пространство для тех, кто ценит изысканный европейский стиль и премиальное качество жизни в мегаполисе будущего. Ключевые особенности — Апартаменты оформлены в стиле модерн с элементами «ваби-саби». Интерьеры выполнены в элегантных светлых тонах с изумрудными акцентами и отделкой из натуральных материалов. Из панорамных окон и с просторных балконов открываются живописные виды на канал или парковую зону. — Превосходная инфраструктура для активного образа жизни включает бассейн, окружeнный пальмами и шезлонгами, современный фитнес-центр, теннисные корты, многофункциональный зал для мероприятий, приватный кинотеатр и специально оборудованные игровые комнаты для детей. — Концепция экологичного жилья реализована через энергоэффективную систему, солнечные панели и вертикальные сады, что делает комплекс по-настоящему ориентированным на устойчивое развитие и идеальным выбором для семей с детьми. Преимущества расположения Резиденция расположена в динамично развивающемся комьюнити Dubailand с прямым выездом на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и недалеко от Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street. Из комплекса можно быстро добраться до популярных мест: до IMG Worlds of Adventure получится доехать за 1 минуту, до Cityland Mall — за 4 минуты, до Global Village — за 5 минут, до Dubai Miracle Garden — за 15 минут, до Silicon Central Mall — 15 минут. Дорога до районов Palm Jumeirah и Dubai Marina займёт около 30–35 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах от комплекса.

Локация

На карте
6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа2 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  1. Как найти недорогую недвижимость в Дубае: полное руководство для начинающих инвесторов
    Как найти недорогую недвижимость в Дубае: полное руководство для начинающих инвесторов05.06.2025
  2. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
Item 1 of 2
Каталог