Описание

Неповторимая атмосфера модной столицы Италии в престижном районе Dubailand. Azizi Milan — архитектурный ансамбль, который гармонично сочетает современные линии с классическими миланскими мотивами. Это уникальное пространство для тех, кто ценит изысканный европейский стиль и премиальное качество жизни в мегаполисе будущего. Ключевые особенности — Апартаменты оформлены в стиле модерн с элементами «ваби-саби». Интерьеры выполнены в элегантных светлых тонах с изумрудными акцентами и отделкой из натуральных материалов. Из панорамных окон и с просторных балконов открываются живописные виды на канал или парковую зону. — Превосходная инфраструктура для активного образа жизни включает бассейн, окружeнный пальмами и шезлонгами, современный фитнес-центр, теннисные корты, многофункциональный зал для мероприятий, приватный кинотеатр и специально оборудованные игровые комнаты для детей. — Концепция экологичного жилья реализована через энергоэффективную систему, солнечные панели и вертикальные сады, что делает комплекс по-настоящему ориентированным на устойчивое развитие и идеальным выбором для семей с детьми. Преимущества расположения Резиденция расположена в динамично развивающемся комьюнити Dubailand с прямым выездом на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и недалеко от Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street. Из комплекса можно быстро добраться до популярных мест: до IMG Worlds of Adventure получится доехать за 1 минуту, до Cityland Mall — за 4 минуты, до Global Village — за 5 минут, до Dubai Miracle Garden — за 15 минут, до Silicon Central Mall — 15 минут. Дорога до районов Palm Jumeirah и Dubai Marina займёт около 30–35 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах от комплекса.