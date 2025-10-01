Provenza Residences by IKR Development

Описание

Архитектурное воплощение французской элегантности в Jumeirah Village Circle. Название жилого комплекса Provenza Residences вдохновлено атмосферой юга Франции и символизирует искусство жить красиво. В изысканных интерьерах сочетаются утонченный стиль и высокий уровень комфорта. Это место, где архитектура пробуждает эмоции, а роскошь ощущается с первого взгляда. Ключевые особенности - Во всех апартаментах авторский дизайн от титулованного французского архитектора, продуманные планировки, высокие потолки, панорамные окна и премиальная техника от европейских брендов. - Современная Smart Home-система с поддержкой Alexa обеспечивает полный контроль над светом, температурой и безопасностью всего одним касанием. - Резидентам доступны: тренажерный зал, йога-студия, детские игровые пространства в помещении и на улице, лаунж-зона на крыше, бассейны, джакузи, дзен-сад, кинотеатр, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Khail Road. Поездка до района Dubai Marina и торгового центра Mall of the Emirates займет 10 минут, до популярной локации Burj Al Arab и пляжей Palm Jumeirah — 15 минут. Чтобы добраться до центральных районов Downtown Dubai и Business Bay потребуется 20-25 минут. В пешей доступности находятся магазины, кафе и будущая станция метро. Дорога до Dubai International Airport составит 30 минут.