ГлавнаяКаталог проектовProvenza Residences by IKR Development

Provenza Residences by IKR Development

1, Heilbronn Villas, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
IKR Development
Площадь
от 63 м² до 152 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 275 017 $от 3 215 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
63 – 78
275 017 – 313 138
3 987 – 4 323
2 спальни
110 – 152
428 863 – 490 129
3 215 – 3 874
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурное воплощение французской элегантности в Jumeirah Village Circle. Название жилого комплекса Provenza Residences вдохновлено атмосферой юга Франции и символизирует искусство жить красиво. В изысканных интерьерах сочетаются утонченный стиль и высокий уровень комфорта. Это место, где архитектура пробуждает эмоции, а роскошь ощущается с первого взгляда. Ключевые особенности - Во всех апартаментах авторский дизайн от титулованного французского архитектора, продуманные планировки, высокие потолки, панорамные окна и премиальная техника от европейских брендов. - Современная Smart Home-система с поддержкой Alexa обеспечивает полный контроль над светом, температурой и безопасностью всего одним касанием. - Резидентам доступны: тренажерный зал, йога-студия, детские игровые пространства в помещении и на улице, лаунж-зона на крыше, бассейны, джакузи, дзен-сад, кинотеатр, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Khail Road. Поездка до района Dubai Marina и торгового центра Mall of the Emirates займет 10 минут, до популярной локации Burj Al Arab и пляжей Palm Jumeirah — 15 минут. Чтобы добраться до центральных районов Downtown Dubai и Business Bay потребуется 20-25 минут. В пешей доступности находятся магазины, кафе и будущая станция метро. Дорога до Dubai International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин200 м
Медицинский центр600 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Каталог