Arlington Park by Majid

Solitaire cascade, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Majid Developments
Площадь
от 40 м² до 84 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 209 476 $от 3 795 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40
209 476
5 207
1 спальня
76 – 84
291 193 – 344 102
3 795 – 4 070
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный оазис спокойствия в Dubailand. Дизайн жилого комплекса Arlington Park с обилием естественного света, изысканными интерьерами и функциональными планировками создан для вашего уюта и комфорта. Это место, где ритм мегаполиса гармонично сочетается с тишиной загородной жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты в нейтральных тонах, со встроенной техникой, системами хранения, мягким светом, панорамными окнами и просторными балконами. Если вы хотите обустроить квартиру по своему вкусу, то есть возможность выбрать вариант без меблировки. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, терраса для барбекю, infinity-бассейн и лаунж-зона на крыше, сауна, клубная комната с бильярдом и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на Al Ain-Dubai Road можно легко добраться до любой точки города. Дорога до ярмарки Global Village и тематического парка IMG Worlds of Adventure займет 5 минут, до торгового центра Dubai Hills Mall – 10 минут. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 15 минутах пути, район Palm Jumeirah – в 20 минутах. Поездка до Dubai International Airport составит 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.

Локация

На карте
Solitaire cascade, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Школа500 м
Магазин300 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Каталог