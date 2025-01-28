Arlington Park by Majid

Описание

Современный оазис спокойствия в Dubailand. Дизайн жилого комплекса Arlington Park с обилием естественного света, изысканными интерьерами и функциональными планировками создан для вашего уюта и комфорта. Это место, где ритм мегаполиса гармонично сочетается с тишиной загородной жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты в нейтральных тонах, со встроенной техникой, системами хранения, мягким светом, панорамными окнами и просторными балконами. Если вы хотите обустроить квартиру по своему вкусу, то есть возможность выбрать вариант без меблировки. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, терраса для барбекю, infinity-бассейн и лаунж-зона на крыше, сауна, клубная комната с бильярдом и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на Al Ain-Dubai Road можно легко добраться до любой точки города. Дорога до ярмарки Global Village и тематического парка IMG Worlds of Adventure займет 5 минут, до торгового центра Dubai Hills Mall – 10 минут. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 15 минутах пути, район Palm Jumeirah – в 20 минутах. Поездка до Dubai International Airport составит 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.