5 изменений в повседневной жизни Дубая, о которых должны знать ваши клиенты

Дубай, как один из самых динамичных городов мира, постоянно трансформируется. И в новом году его жителей снова ожидают изменения. Вот пять ключевых преобразований, о которых должны знать вы и ваши клиенты.





Событие 1

В 2025 году произойдет долгожданное событие 一 в Дубае появятся летающие такси. Планируется, что этот необычный вид транспорта уменьшит пробки в городе. С помощью летающего такси, или, как его называют по-другому, AAT (Autonomous Air Taxi), власти города стремятся занять позицию лидера в сфере беспилотного транспорта.





Чем поможет инвесторам?

Безусловно, такси будущего привлечет в Дубай еще больше туристов, мечтающих в числе первых прокатиться на этом автономном транспорте.









Событие 2

В ОАЭ продолжат расти зарплаты, а соответственно, и число работников. Плата за труд увеличится приблизительно на 4% во всех отраслях. Самый высокий рост ожидается в сфере потребительских товаров, технологий и области естественных наук. В то же время многие организации планируют увеличить число персонала.





Чем поможет инвесторам?

Чем больше специалистов приедут работать в Дубай и чем выше у них будут зарплаты, тем более востребованными станут аренда и покупка недвижимости. Тем более, по прогнозам намечается рост стоимости аренды 一 от 10 до 12%, что тоже неплохо для инвесторов.





Событие 3

Звучит практически нереально, но Дубай с 2025 года действительно планирует стать пешеходным. Изначально город был ориентирован только на автомобили, поэтому многие экспаты испытывали неудобства из-за малого количества прогулочных зон. Правительство считает, что данная инициатива соединит труднодоступные районы, а также поможет развитию более здорового образа жизни.





Проект Dubai Walk продлится до 2040 года: планируется создать около 6,500 км. пешеходных троп, 110 мостов, а также подземные переходы. Маршруты задумано сделать кондиционированными, поэтому наслаждаться прогулками получится в любое время года.









Существующие тропы, такие как аутентичный туристический променад в районе Al Seef на берегу залива Dubai Creek или торгово-пешеходный район City Walk, подвергнутся модернизации.





В рамках грандиозного плана также будет осуществлен проект «Петля будущего», призванный создать кондиционируемый надземный переход протяженностью 2 километра. Он соединит такие знаковые места, как сверхсовременный Музей Будущего (Museum of the Future), башни Emirates Towers, ближайшие станции метро и т.д. Неподалеку от многообещающей локации расположены несколько строящихся жилых комплексов:





EVERGR1N House 2 一 новый ЖК в оживленном районе Jumeirah Garden City. Полностью меблированные апартаменты с системой “Умный дом”, встроенной техникой и т.д. точно привлекут внимание ваших клиентов. А удачное расположение станет приятным бонусом: путь до торговых центров Dubai Mall и City Walk составит 10 минут на автомобиле. До ближайшего пляжа можно добраться за 12 минут.

Стоимость: от 992 488 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 3 кв. 2026 года





Mayfair Gardens 一 клубный дом, в котором каждая деталь создана для комфортного и расслабленного образа жизни. Жители комплекса могут насладиться infinity-бассейном, уютным пространством для йоги, лаунж-зоной, а также заняться спортом в специально оборудованном тренажерном зале. Основные туристические объекты Дубая находятся поблизости: путь до пляжа La Mer составит 5 минут на собственном авто, а добраться до знаменитой Burj Khalifa можно всего за 4 минуты.

Стоимость: от 1 295 683 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2026 года





Alba Tower 一 жилой комплекс, расположенный в районе Al Satwa. Дизайн интерьеров апартаментов выполнен в итальянском стиле. На территории каждый может найти активности по своему вкусу: бассейн, тренажерный зал, прогулочная зона и т.д. Время в пути до Музея будущего составит 5 минут на автомобиле. До Dubai Mall можно доехать в течение 10 минут.

Стоимость: от 1 455 357 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027





Чем поможет инвесторам?

Популяризация пешеходных зон, возможно, подтолкнет жителей других стран к переезду в Дубай. Ранее во многих районах не было прогулочных дорожек, затененных зон и мостов. Однако изменение ситуации может привести к еще большему ажиотажу на рынке недвижимости. Мегаполисы постоянно конкурируют за глобальные инвестиции и развитие туризма. А улучшение условий для пешеходов способствует мобильности, повышает качество жизни и укрепляет положительный имидж Дубая. Таким образом он может получить конкурентное преимущество по сравнению с другими городами такого же размера.





Событие 4

Парковка станет дороже. Цены на премиум-места в популярных зонах повысятся и достигнут 6 дирхамов. Обычные места подорожают до 4 дирхамов. Для чего это нужно? Власти Дубая рассчитывают, что благодаря новым ценам получится оптимизировать трафик и уменьшить пробки.





Событие 5

То, что необходимо знать каждому квартиросъемщику или арендодателю: с января 2025 года плата за водоотведение увеличится. Окончательно тарифы повысятся не сразу, а в течение трех лет. Новые правила оплаты вводятся в силу для повышения качества обслуживания стремительно растущего населения Дубая. Однако, несмотря на повышение, тарифы на водоотведение в ОАЭ остаются ниже, чем среднемировые показатели.





Вывод

Возможно, данные изменения в повседневной жизни не критичны, но, зная больше тонкостей и нюансов, брокеры смогут убедить даже самых недоверчивых клиентов.





Три кратких главных тезиса: