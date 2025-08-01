Object One Real Estate Development

Тип объекта–
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 69 м² до 142 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 69 м²от 1 152 397 AED
2 спальниот 98 м²от 1 551 699 AED
Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Преимущества Object One:
- высокий уровень организации
- внимание к деталям
- дополнительная инфраструктура
- ориентированность на комфорт
Застройщик Object One уделяет особое внимание озеленению и использованию натуральных материалов, чтобы создать здоровую и приятную атмосферу для жизни.