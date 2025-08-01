Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.





Преимущества Object One:

- высокий уровень организации

- внимание к деталям

- дополнительная инфраструктура

- ориентированность на комфорт





Застройщик Object One уделяет особое внимание озеленению и использованию натуральных материалов, чтобы создать здоровую и приятную атмосферу для жизни.