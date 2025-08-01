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Object One Real Estate Development

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Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.


Преимущества Object One:

- высокий уровень организации 

- внимание к деталям

- дополнительная инфраструктура

- ориентированность на комфорт


Застройщик Object One уделяет особое внимание озеленению и использованию натуральных материалов, чтобы создать здоровую и приятную атмосферу для жизни.

13 предложений
Ozone1 by Object1
Ozone1 by Object1
2/1, 2 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 69 м² до 142 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 69 м²от 1 152 397 AED
2 спальниот 98 м²от 1 551 699 AED
от 1 152 397 AEDот 14 693 AED/м²
EVERGR1N House 2
EVERGR1N House 2
Dhana 1, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 36 м² до 114 м²
Первый взнос10%
Студияот 36 м²от 992 488 AED
1 спальняот 65 м²от 1 715 485 AED
2 спальниот 97 м²от 2 430 139 AED
от 992 488 AEDот 24 843 AED/м²
V1V1D Tower by Object1
V1V1D Tower by Object1
Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 84 м² до 123 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 84 м²от 1 288 687 AED
2 спальниот 117 м²от 1 781 325 AED
от 1 288 687 AEDот 15 128 AED/м²
EVERGR1N House
EVERGR1N House
66, 12A Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 36 м² до 92 м²
Первый взнос10%
Студияот 36 м²от 1 017 088 AED
1 спальняот 77 м²от 2 014 547 AED
от 1 017 088 AEDот 24 843 AED/м²
The F1fth by Object1
The F1fth by Object1
96/1, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 30 м² до 127 м²
Первый взнос20%
Студияот 30 м²от 680 716 AED
1 спальняот 78 м²от 1 293 064 AED
2 спальниот 103 м²от 1 650 412 AED
от 680 716 AEDот 15 941 AED/м²
ESSENL1FE by Object1
ESSENL1FE by Object1
B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 40 м² до 163 м²
Первый взнос20%
Студияот 40 м²от 752 129 AED
1 спальняот 73 м²от 1 174 884 AED
2 спальниот 115 м²от 1 705 688 AED
3 спальниот 141 м²от 2 276 658 AED
от 752 129 AEDот 14 833 AED/м²
TETR1S Tower by Object1
TETR1S Tower by Object1
Prime Business Centre, Continents Tower, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 39 м² до 115 м²
Первый взнос20%
Студияот 39 м²от 767 696 AED
1 спальняот 67 м²от 1 274 344 AED
2 спальниот 111 м²от 1 752 399 AED
от 767 696 AEDот 15 586 AED/м²
1Wood Residences by Object1
1Wood Residences by Object1
3/1, 12nd Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 118 м² до 216 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 118 м²от 1 862 313 AED
от 1 862 313 AEDот 9 688 AED/м²
ESSENL1FE Retail
ESSENL1FE Retail
B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 196 м² до 301 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 196 м²от 4 607 793 AED
2 спальниот 301 м²от 7 074 790 AED
от 4 607 793 AEDот 23 482 AED/м²
Lum1nar by Object1
Lum1nar by Object1
Plazzo Residence, District JVT 2, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 51 м² до 184 м²
Первый взнос20%
Студияот 51 м²от 838 022 AED
1 спальняот 63 м²от 1 118 049 AED
2 спальниот 99 м²от 1 500 903 AED
3 спальниот 171 м²от 2 554 438 AED
от 838 022 AEDот 13 918 AED/м²
V1TER Residence by Object1
V1TER Residence by Object1
12A, Mirabella3 Street, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 63 м² до 150 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 63 м²от 1 101 608 AED
2 спальниот 94 м²от 1 607 492 AED
3 спальниот 150 м²от 2 241 051 AED
от 1 101 608 AEDот 14 940 AED/м²
VERDAN1A by Object1
VERDAN1A by Object1
Al Zarooni Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 43 м² до 127 м²
Первый взнос20%
Студияот 43 м²от 667 104 AED
1 спальняот 73 м²от 1 092 143 AED
2 спальниот 125 м²от 1 699 405 AED
от 667 104 AEDот 13 541 AED/м²
V1STARA HOUSE by Object1
V1STARA HOUSE by Object1
Murano Residence 4, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикObject One Real Estate Development
Площадьот 75 м² до 228 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 75 м²от 1 171 142 AED
2 спальниот 118 м²от 1 690 172 AED
3 спальниот 169 м²от 2 381 633 AED
от 1 171 142 AEDот 13 003 AED/м²
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