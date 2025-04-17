Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовTETR1S Tower by Object1

TETR1S Tower by Object1

Prime Business Centre, Continents Tower, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 39 м² до 115 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 210 144 $от 4 244 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39 – 52
210 144 – 256 160
4 860 – 5 268
1 спальня
67 – 98
325 160 – 418 593
4 244 – 4 801
2 спальни
111 – 115
477 168 – 515 902
4 284 – 4 452
Брошюра проекта

Описание

Уникальная жилая башня в Jumeirah Village Circle. Оригинальная архитектура жилого комплекса TETR1S Tower отражает дух инноваций и роскоши. Продуманные функциональные планировки создают новый стандарт высокого уровня жизни, где есть все необходимое для вашего комфорта. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах. Просторные балконы и панорамные окна наполняют дом естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для занятий йогой, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, игровая комната, лаунж-зона, сауна, кинотеатр, терраса для барбекю и др. - В распоряжении резидентов четырехуровневая парковка и отдельные парковочные места для велосипедов. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению проекта вблизи крупной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до Circle Mall и Jumeirah Golf Estates Golf Course – 15 минут. Путь до Palm Jumeirah составит 22 минуты, до Motiongate Theme Park – 25 минут, до Legoland Dubai – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.

Локация

На карте
Prime Business Centre, Continents Tower, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Школа1 км
Магазин290 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 1
Каталог