TETR1S Tower by Object1

Описание

Уникальная жилая башня в Jumeirah Village Circle. Оригинальная архитектура жилого комплекса TETR1S Tower отражает дух инноваций и роскоши. Продуманные функциональные планировки создают новый стандарт высокого уровня жизни, где есть все необходимое для вашего комфорта. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах. Просторные балконы и панорамные окна наполняют дом естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для занятий йогой, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, игровая комната, лаунж-зона, сауна, кинотеатр, терраса для барбекю и др. - В распоряжении резидентов четырехуровневая парковка и отдельные парковочные места для велосипедов. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению проекта вблизи крупной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до Circle Mall и Jumeirah Golf Estates Golf Course – 15 минут. Путь до Palm Jumeirah составит 22 минуты, до Motiongate Theme Park – 25 минут, до Legoland Dubai – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.