Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности

Одним из самых востребованных направлений для вложений капитала в Дубае остается строящаяся недвижимость. Однако, прежде чем приобретать апартаменты на этапе котлована, стоит тщательно взвесить все «за» и «против». Предлагаем изучить этот рынок, чтобы в дальнейшем предостеречь своих клиентов от необдуманных поступков.

Чем Дубай привлекает инвесторов





Стабильная экономика. Дубай – экономический хаб региона, предлагающий стабильность и преимущества для ведения бизнеса. Здесь расположены штаб-квартиры 65% компаний из списка «Fortune 500 Arabia». В 2023 году ВВП эмирата вырос на 3,5%, обогнав прогнозы.





Высокая доходность. Прибыль от сдачи недвижимости в аренду в эмирате зачастую превосходит показатели других городов. По данным CBRE (Global Commercial Real Estate Services), средняя валовая доходность от аренды квартир в Дубае в 1 квартале 2024 года составила около 5.5% - 6.5%. В популярных туристических районах эмирата заработок может достигать 8-10%.





Рост населения и туризма. Эмират продолжает привлекать новых жителей и туристов, что увеличивает спрос на жилье. Согласно плану развития города, к 2040 году численность эмирата должна увеличиться с 3,5 млн до 5,8 млн человек.





Благоприятные условия налогообложения. В Дубае сохраняется удобный налоговый режим для инвесторов. Как и прежде, здесь отсутствует ежегодный налог на недвижимость. При покупке взимается единоразовый налог на передачу права собственности (DLD) в размере 4% от стоимости объекта.





Современная инфраструктура. Эмират обладает развитой инфраструктурой, включая транспорт, коммуникации и развлечения. В 2024 году правительство выделило значительные средства на усовершенствование транспортной сети, в том числе на расширение метро и строительство новых дорог. К 2030 году планируется, что 25% городского транспорта станут беспилотными.





Возможности

Покупка по максимально выгодной стоимости

Это, пожалуй, самый очевидный и заманчивый фактор. При старте продаж на этапе котлована застройщики предлагают наиболее выгодные цены за квадратный метр. Разница с ценой готового объекта может достигать 15-30%, а иногда и больше, в зависимости от проекта и местоположения. Это и является потенциальным доходом инвестора при перепродаже после завершения строительства.

Представьте: вы покупаете апартаменты за 2 млн AED, а после сдачи дома их рыночная стоимость возрастает до 2,5 млн AED.

Гибкие планы оплаты

Многие застройщики Дубая предлагают выгодные способы оплаты, которые позволяют распределить финансовую нагрузку на весь период строительства. Часто первый взнос составляет всего 5-10% от стоимости объекта, а оставшаяся сумма выплачивается поэтапно по мере выполнения строительных работ или даже после сдачи объекта в эксплуатацию. Беспроцентная рассрочка позволяет инвесторам эффективно управлять своими финансами и вкладывать денежные средства в несколько проектов одновременно, не «замораживая» крупную сумму капитала. Некоторые планы оплаты предусматривают рассрочку на сумму до 70% стоимости уже после получения ключей (post handover).





Royal Regency by Al Seeb — престижный жилой комплекс в Business Bay с апартаментами в стиле Hi-Tech и видами на Дубайский канал и Бурдж-Халифу. Резидентам комплекса доступен широкий выбор самых современных удобств. Удобная рассрочка post handover рассчитана на 36 месяцев с ежемесячным платежом 2%, первоначальный взнос — 10%. Сдача объекта уже в октябре 2025!

Стоимость: от 2 016 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2025





Aria Heights by SRG — изысканный апарт-комплекс в Jumeirah Village Circle. Во всех апартаментах открытые планировки, панорамные окна, техника европейских брендов. На территории комплекса расположены удобства на любой вкус. Взнос при бронировании в этом проекте всего 5%, а рассрочка post handover предоставляется на 12 месяцев после передачи ключей (40%).

Стоимость: от 1 192 888 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2026





Ir1dian Park 2 Living by Object1 — элегантная жилая башня в тихом комьюнити Jumeirah Village Circle. На территории комплекса представлены премиальные удобства, апартаменты оснащены встроенной техникой и панорамными окнами. Проект предлагает план оплаты с рассрочкой на 20 месяцев после окончания строительства и платежами по 5% каждые 3 месяца. Первоначальный взнос составит 10%.

Стоимость: от 827 530 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027





Timez by Danube — современное жилое здание в Dubai Silicon Oasis, который предлагает полностью меблированные резиденции с более чем 42 удобствами мирового класса. Первоначальный платеж в этом проекте будет 10%, а рассрочка post handover рассчитана на 30 месяцев с ежемесячным платежом 1%.

Стоимость: от 778 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2028





SOLA Residences by Centurion — эстетичный ЖК в районе Wasl Gate. Резидентов ожидают просторные апартаменты со встроенной техникой, премиальные удобства и выгодное расположение. Застройщик предоставляет план оплаты 50/50, из которых 5% необходимо внести при бронировании, 45% — до завершения строительства и 50% — при передаче ключей.

Стоимость: от 1 044 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027

Потенциал роста

Стоимость недвижимости в Дубае часто растет по мере приближения к завершению застройки района. Новые дороги, торговые центры, парки и другие объекты инфраструктуры, появляющиеся в окрестностях, повышают в глазах покупателей рейтинг района и, соответственно, цену за жилье. Объясните клиенту, что, инвестируя на ранних этапах, он вкладывает деньги не только в конкретный объект, но и в потенциал развития всего района.





Широкий выбор

На старте продаж у инвесторов есть шанс выбрать из всего спектра предлагаемых объектов: различные планировки, этажи, виды из окон. Это особенно важно для тех, кто планирует перепродажу, так как позволяет выбрать наиболее ликвидные варианты, пользующиеся высоким спросом на рынке. Например, апартаменты с видом на море, с балконом или расположенные на верхних этажах, как правило, продаются быстрее и по более высокой цене.





Индивидуальный подход

Некоторые застройщики предлагают выбор отделочных материалов, цветовой гаммы и даже комплектации апартаментов. Это позволяет инвесторам создать уникальное предложение, отвечающее вкусам целевой аудитории и повышающее популярность объекта на рынке аренды или перепродажи.

Перспективы арендного дохода

После завершения строительства инвестор может сдать недвижимость в аренду и получать стабильный пассивный доход. Высокая туристическая привлекательность Дубая обеспечивает спрос на арендное жилье, особенно в районах с развитой инфраструктурой. Заработок на аренде в эмирате может значительно превышать аналогичные показатели в других крупных городах мира.

Риски

Однако, как и любой рынок, инвестиции в строящуюся недвижимость в Дубае сопряжены с определенными рисками, которые необходимо учитывать.

Риск задержки строительства. Несмотря на строгий контроль и высокие стандарты, форс-мажорные обстоятельства, финансовые трудности застройщика или логистические проблемы могут привести к срыву сроков.

Важно понимать, что даже в самом перспективном городе, как Дубай, не существует гарантии безупречного соблюдения сроков строительства. Тщательная проверка репутации застройщика, детальное изучение условий договора, а также понимание потенциальных рисков, связанных с конкретным проектом, – это ключевые шаги для минимизации негативных последствий задержек и защиты инвестиций.

Риск переоценки. Соблазн приобрести интересный объект в перспективном районе может затуманить взгляд, и инвестор, поддавшись эйфории, заплатит за недвижимость цену, не соответствующую ее реальной рыночной стоимости. Чтобы избежать переплаты, необходимо провести тщательный и независимый анализ рынка. Изучите динамику цен в выбранном районе, сравните стоимость аналогичных объектов, оцените репутацию застройщика и перспективы развития инфраструктуры.





Как минимизировать риски и увеличить шансы на успех (памятка для инвесторов)

Чтобы успешно инвестировать в строящуюся недвижимость в Дубае, необходимо соблюдать несколько важных правил:

Тщательно выбирайте девелопера. Изучите репутацию застройщика, его опыт и финансовое положение. Обратите внимание на отзывы других инвесторов.

Проведите due diligence проекта. Проверьте всю документацию, включая разрешение на строительство, план финансирования и договоры с подрядчиками.

Диверсифицируйте инвестиции. Не стоит вкладывать все свои средства в один проект или несколько объектов в одном районе.

Будьте готовы к долгосрочной перспективе. Инвестиции в строящуюся недвижимость – это обычно долгосрочная инвестиция, требующая терпения и понимания рынка.

Консультируйтесь с юристом. Перед заключением договора купли-продажи обязательно проконсультируйтесь с профессионалом, специализирующимся на недвижимости в Дубае.





Вместо заключения

Инвестиции в строящуюся недвижимость в Дубае могут быть очень прибыльными, но требуют тщательного анализа и осторожного подхода. Необходимо взвесить все риски и возможности, тщательно выбирать застройщика и проект и быть готовым к долгосрочной перспективе.