Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЗастройщикиAl Seeb Real Estate Development

Al Seeb Real Estate Development

На карте
Al Seeb Real Estate Development

Al Seeb Real Estate Development

Надежный игрок на рынке недвижимости с 30-летним опытом создания изысканных комьюнити, отелей, торговых центров и коммерческих площадей. Входит в состав Al Safeer Group — компании, объединяющей команду из 3000 профессионалов, преданных своему делу. Видение девелопера заключается в формировании пространств, которые отражают качество жизни, работы и окружающей среды через своих сотрудников и общую производительность.

Преимущества Al Seeb Developers:

- конкурентные цены

- лидерство и профессионализм

- высокое качество

- индивидуальный подход


Миссия Al Seeb Developers преодолеть разрыв между «потребностью» и «роскошью», развивая премиальные пространства в каждом сегменте, чтобы повысить ценность клиентов, акционеров, партнеров и общества в целом.

2 предложения
Royal Regency Suites by Al Seeb
Royal Regency Suites by Al Seeb
13, 12nd Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикAl Seeb Real Estate Development
Площадьот 64 м² до 252 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 64 м²от 1 468 144 AED
2 спальниот 144 м²от 2 700 771 AED
3 спальниот 252 м²от 4 432 430 AED
от 1 468 144 AEDот 17 567 AED/м²
Royal Regency by Al Seeb
Royal Regency by Al Seeb
13, 12nd Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикAl Seeb Real Estate Development
Площадьот 89 м² до 99 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 89 м²от 2 016 000 AED
от 2 016 000 AEDот 21 932 AED/м²
КаталогКарта