Al Seeb Real Estate Development

Тип объектаЖилой
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикAl Seeb Real Estate Development
Площадьот 64 м² до 252 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 64 м²от 1 468 144 AED
2 спальниот 144 м²от 2 700 771 AED
3 спальниот 252 м²от 4 432 430 AED
Надежный игрок на рынке недвижимости с 30-летним опытом создания изысканных комьюнити, отелей, торговых центров и коммерческих площадей. Входит в состав Al Safeer Group — компании, объединяющей команду из 3000 профессионалов, преданных своему делу. Видение девелопера заключается в формировании пространств, которые отражают качество жизни, работы и окружающей среды через своих сотрудников и общую производительность.
Преимущества Al Seeb Developers:
- конкурентные цены
- лидерство и профессионализм
- высокое качество
- индивидуальный подход
Миссия Al Seeb Developers — преодолеть разрыв между «потребностью» и «роскошью», развивая премиальные пространства в каждом сегменте, чтобы повысить ценность клиентов, акционеров, партнеров и общества в целом.