Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовRoyal Regency Suites by Al Seeb

Royal Regency Suites by Al Seeb

13, 12nd Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Al Seeb Real Estate Development
Площадь
от 51 м² до 270 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 373 417 $от 5 415 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
60%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
51
373 417 – 373 560
7 271
1 спальня
64 – 129
419 755 – 816 065
6 301 – 6 463
2 спальни
144 – 154
783 526 – 895 248
5 415 – 5 807
3 спальни
270
1 530 320
5 650
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элитные жилые башни в оживленном районе Business Bay. Комплекс апартаментов Royal Regency Suites предлагает широкий выбор удобств и гарантирует безупречное обслуживание, соответствующее самым высоким стандартам. Просторные апартаменты в непосредственной близости от центральных достопримечательностей Дубая для тех, кто ищет максимальный комфорт. Ключевые особенности — Апартаменты с чистовой отделкой теплых оттенков, с дизайном в стиле Hi-Tech, двери итальянского производства, встроенные гардеробные и кухонные шкафы, брендовая сантехника, система "Умный дом" электронные замки с усиленной системой защиты. — Лоты с 2 и 3 спальнями оборудованы личными джакузи и складными стеклянными дверьми на балконах. — В распоряжении жильцов целый этаж удобств на любой вкус: фитнес-центр с панорамными окнами, оборудованный профессиональной системой звучания, роскошный бассейн с видом на город и лаунж-зоной с джакузи, отдельные сауны и парные, предназначенные для мужчин и женщин, кафе и ресторан, прогулочная зона. — В здании предусмотрена парковка с услугами парковщика, зарядные устройства для электромобилей, консьерж и круглосуточная охрана. Преимущества расположения Благодаря выгодной локации открывается удобный выезд на шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволяет доехать до центральных достопримечательностей, таких как Бурдж-Халифа, Dubai Mall, Dubai Opera и заповедник Ras Al Khor, за 10-15 минут. Поездка до пляжа Jumeirah Beach займет около 10 минут, а до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah – порядка 30 минут. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 15-20 минут.

Локация

На карте
13, 12nd Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Школа1 км
Магазин100 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Al Seeb Real Estate Development

Al Seeb Real Estate Development

Надежный игрок на рынке недвижимости с 30-летним опытом создания изысканных комьюнити, отелей, торговых центров и коммерческих площадей. Входит в состав Al Safeer Group — компании, объединяющей команду из 3000 профессионалов, преданных своему делу. Видение девелопера заключается в формировании пространств, которые отражают качество жизни, работы и окружающей среды через своих сотрудников и общую производительность.
Подробнее

Новости

  1. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
Item 1 of 1
Каталог