Royal Regency Suites by Al Seeb

Описание

Элитные жилые башни в оживленном районе Business Bay. Комплекс апартаментов Royal Regency Suites предлагает широкий выбор удобств и гарантирует безупречное обслуживание, соответствующее самым высоким стандартам. Просторные апартаменты в непосредственной близости от центральных достопримечательностей Дубая для тех, кто ищет максимальный комфорт. Ключевые особенности — Апартаменты с чистовой отделкой теплых оттенков, с дизайном в стиле Hi-Tech, двери итальянского производства, встроенные гардеробные и кухонные шкафы, брендовая сантехника, система "Умный дом" электронные замки с усиленной системой защиты. — Лоты с 2 и 3 спальнями оборудованы личными джакузи и складными стеклянными дверьми на балконах. — В распоряжении жильцов целый этаж удобств на любой вкус: фитнес-центр с панорамными окнами, оборудованный профессиональной системой звучания, роскошный бассейн с видом на город и лаунж-зоной с джакузи, отдельные сауны и парные, предназначенные для мужчин и женщин, кафе и ресторан, прогулочная зона. — В здании предусмотрена парковка с услугами парковщика, зарядные устройства для электромобилей, консьерж и круглосуточная охрана. Преимущества расположения Благодаря выгодной локации открывается удобный выезд на шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволяет доехать до центральных достопримечательностей, таких как Бурдж-Халифа, Dubai Mall, Dubai Opera и заповедник Ras Al Khor, за 10-15 минут. Поездка до пляжа Jumeirah Beach займет около 10 минут, а до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah – порядка 30 минут. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 15-20 минут.