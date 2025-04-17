Каталог
Aria Heights by SRG

Al Yousufi Tower, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
SRG Holding
Площадь
от 43 м² до 167 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 223 523 $от 4 404 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
15%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
12 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
43
223 523 – 249 119
5 119 – 5 705
1 спальня
58 – 64
300 582 – 367 839
5 119 – 5 705
2 спальни
107 – 114
496 361 – 621 617
4 634 – 5 427
3 спальни
167
738 159 – 775 463
4 404 – 4 627
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Открытые планировки, высокие потолки и большие окна апарт-комплекса Aria Heights наполняют жилые пространства светом и воздухом. Здесь каждая деталь тщательно продуманного дизайна создает атмосферу уюта и комфорта. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой материалами премиум-класса, встроенной техникой европейских брендов и системами хранения. Просторные балконы и террасы открывают великолепные виды на панораму города. - Резидентам доступны: тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, супермаркет и кафе на первом этаже комплекса. Преимущества расположения Благодаря выезду на Sheikh Mohammed Bin Zayed Street дорога до Dubai Marina займет 10 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Downtown Dubai – 15 минут. Путь до ближайшего крупного торгового центра Circle Mall составит 5 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 32 минутах, аэропорт Dubai International Airport – в 30 минутах.

Локация

На карте
Al Yousufi Tower, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа850 м
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Новости

