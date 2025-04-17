Aria Heights by SRG

Описание

Элегантный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Открытые планировки, высокие потолки и большие окна апарт-комплекса Aria Heights наполняют жилые пространства светом и воздухом. Здесь каждая деталь тщательно продуманного дизайна создает атмосферу уюта и комфорта. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой материалами премиум-класса, встроенной техникой европейских брендов и системами хранения. Просторные балконы и террасы открывают великолепные виды на панораму города. - Резидентам доступны: тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, супермаркет и кафе на первом этаже комплекса. Преимущества расположения Благодаря выезду на Sheikh Mohammed Bin Zayed Street дорога до Dubai Marina займет 10 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Downtown Dubai – 15 минут. Путь до ближайшего крупного торгового центра Circle Mall составит 5 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 32 минутах, аэропорт Dubai International Airport – в 30 минутах.