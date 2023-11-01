Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград.





За что любят Danube Properties:

- доступные цены на объекты;

- успешные проекты;

- отличное качество стройматериалов;

- нестандартные решения в архитектуре;

- гибкие варианты платежей.





Девелопер является подразделением известной в Дубае компании Danube Group. Застройщик предлагает клиентам как элитные, так и доступные варианты недвижимости.