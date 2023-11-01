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Danube Properties

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Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград.


За что любят Danube Properties:

- доступные цены на объекты;

- успешные проекты;

- отличное качество стройматериалов;

- нестандартные решения в архитектуре;

- гибкие варианты платежей.


Девелопер является подразделением известной в Дубае компании Danube Group. Застройщик предлагает клиентам как элитные, так и доступные варианты недвижимости.

11 предложений
DIAMONDZ by Danube
DIAMONDZ by Danube
Corporate Tower, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 38 м² до 183 м²
Первый взнос10%
Студияот 38 м²от 1 141 000 AED
1 спальняот 69 м²от 1 768 000 AED
2 спальниот 102 м²от 2 525 000 AED
еще 2
от 1 141 000 AEDот 23 830 AED/м²
GEMZ by Danube
GEMZ by Danube
United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Al Furjan Villas, 82
Срок сдачи1 кв. 2025
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 133 м² до 133 м²
Первый взнос
2 спальниот 133 м²от 1 865 000 AED
от 1 865 000 AEDот 13 992 AED/м²
Eleganz
Eleganz
82, Dana Road, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2023
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 92 м² до 243 м²
Первый взнос
1 спальняот 92 м²от 1 612 000 AED
2 спальниот 150 м²от 2 759 000 AED
4 спальниот 243 м²от 4 568 000 AED
от 1 612 000 AEDот 14 020 AED/м²
Elitz 2
Elitz 2
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Kaheel Boulevard, 47
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 69 м² до 138 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 69 м²от 1 200 000 AED
2 спальниот 98 м²от 1 508 000 AED
3 спальниот 138 м²от 2 282 000 AED
от 1 200 000 AEDот 15 182 AED/м²
Opalz
Opalz
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 2, Umm Suqeim Street, 2A
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 188 м² до 319 м²
Первый взнос
2 спальниот 188 м²от 2 357 000 AED
от 2 357 000 AEDот 9 614 AED/м²
Bayz 101 by Danube
Bayz 101 by Danube
MBK Tower Parking, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи2 кв. 2028
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 69 м² до 140 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 69 м²от 2 164 000 AED
2 спальниот 89 м²от 2 826 000 AED
3 спальниот 138 м²от 4 460 000 AED
от 2 164 000 AEDот 30 923 AED/м²
Fashionz by Danube
Fashionz by Danube
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, JVT District 4, D46 Street, 1
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 76 м² до 136 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 76 м²от 1 334 000 AED
2 спальниот 99 м²от 1 676 000 AED
3 спальниот 136 м²от 2 420 000 AED
от 1 334 000 AEDот 16 859 AED/м²
Viewz by Danube & Aston Martin
Viewz by Danube & Aston Martin
United Arab Emirates, Dubai, Cluster L, L3
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 234 м² до 535 м²
Первый взнос10%
3 спальниот 234 м²от 6 325 000 AED
4 спальниот 297 м²от 8 336 000 AED
5 спаленот 535 м²от 15 054 000 AED
от 6 325 000 AEDот 26 964 AED/м²
Oceanz
Oceanz
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 39 м² до 85 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 39 м²от 1 186 000 AED
от 1 186 000 AEDот 26 332 AED/м²
Elitz 3
Elitz 3
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Mayar Boulevard, 5C
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 71 м² до 141 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 71 м²от 1 241 000 AED
2 спальниот 102 м²от 1 688 000 AED
3 спальниот 141 м²от 2 407 000 AED
от 1 241 000 AEDот 16 473 AED/м²
Sportz
Sportz
Wimbledon Tower, West Gate Apartments, Dubai Sports City, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 77 м² до 101 м²
Первый взнос
2 спальниот 77 м²от 1 211 000 AED
от 1 211 000 AEDот 15 562 AED/м²
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