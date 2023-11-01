Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 38 м² до 183 м²
Первый взнос10%
Студияот 38 м²от 1 141 000 AED
1 спальняот 69 м²от 1 768 000 AED
2 спальниот 102 м²от 2 525 000 AED
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Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград.
За что любят Danube Properties:
- доступные цены на объекты;
- успешные проекты;
- отличное качество стройматериалов;
- нестандартные решения в архитектуре;
- гибкие варианты платежей.
Девелопер является подразделением известной в Дубае компании Danube Group. Застройщик предлагает клиентам как элитные, так и доступные варианты недвижимости.