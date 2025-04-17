Aspirz by Danube

Описание

Самая высокая жилая башня в Dubai Sports City. Aspirz — уникальный архитектурный проект, объединяющее резиденции и офисы. Идеальный выбор для предпринимателей, фрилансеров и семей, которые ценят баланс между карьерой и отдыхом. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с высококачественной отделкой, панорамными окнами в пол и террасами. Концепция Flex Plus позволяет трансформировать пространства в зависимости от потребностей, а три цветовые схемы дают возможность выбрать дизайн по вкусу. — Премиальная инфраструктура включает infinity—бассейн, фитнес-центр, spa-зону с сауной и хаммамом, студию йоги и зумбы, кинотеатр, корт для падел-тенниса, баскетбольную, бадминтонную и крикет-площадки, беговую дорожку, детские игровые зоны с батутом и скалодромом, коворкинг, подкаст-студию, конференц-зал, бизнес-центр, кафе и торговые площади. — Сервис мирового класса: круглосуточная охрана, консьерж, услуги парковщика, регулярные шаттлы до станций метро, персональный тренер, химчистка и прачечная. Преимущества расположения Комплекс расположен в развитом комьюнити Dubai Sports City. Прямой выезд на Al Khail Road и Sheikh Zayed Road обеспечивает отличную транспортную доступность. Дорога до Dubai Cricket Stadium, Sports City Lake и Grandiose Super Market продлится 2-3 минуты, до Miracle Garden — за 8 минут. Путь до Dubai Internet City Metro, Dubai Marina и Global Village займет 15 минут, до IMG World и Mall of the Emirates — 18 минут, до Dubai Mall, Burj Khalifa и Burj Al Arab — 20 минут, до Palm Jumeirah — 25 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах на транспорте.