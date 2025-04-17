Каталог
Aspirz by Danube

Ice Hockey Tower, West Gate Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 35 м² до 123 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 251 600 $от 5 571 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность48
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35
251 600
7 071
1 спальня
44 – 73
317 767 – 416 610
5 664 – 7 128
2 спальни
78
508 101
6 449
3 спальни
123
686 725
5 571
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Самая высокая жилая башня в Dubai Sports City. Aspirz — уникальный архитектурный проект, объединяющее резиденции и офисы. Идеальный выбор для предпринимателей, фрилансеров и семей, которые ценят баланс между карьерой и отдыхом. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с высококачественной отделкой, панорамными окнами в пол и террасами. Концепция Flex Plus позволяет трансформировать пространства в зависимости от потребностей, а три цветовые схемы дают возможность выбрать дизайн по вкусу. — Премиальная инфраструктура включает infinity—бассейн, фитнес-центр, spa-зону с сауной и хаммамом, студию йоги и зумбы, кинотеатр, корт для падел-тенниса, баскетбольную, бадминтонную и крикет-площадки, беговую дорожку, детские игровые зоны с батутом и скалодромом, коворкинг, подкаст-студию, конференц-зал, бизнес-центр, кафе и торговые площади. — Сервис мирового класса: круглосуточная охрана, консьерж, услуги парковщика, регулярные шаттлы до станций метро, персональный тренер, химчистка и прачечная. Преимущества расположения Комплекс расположен в развитом комьюнити Dubai Sports City. Прямой выезд на Al Khail Road и Sheikh Zayed Road обеспечивает отличную транспортную доступность. Дорога до Dubai Cricket Stadium, Sports City Lake и Grandiose Super Market продлится 2-3 минуты, до Miracle Garden — за 8 минут. Путь до Dubai Internet City Metro, Dubai Marina и Global Village займет 15 минут, до IMG World и Mall of the Emirates — 18 минут, до Dubai Mall, Burj Khalifa и Burj Al Arab — 20 минут, до Palm Jumeirah — 25 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Ice Hockey Tower, West Gate Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
