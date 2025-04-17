Каталог
Breez by Danube

99/8, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 36 м² до 74 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 370 864 $от 9 141 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность60
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36 – 41
370 864 – 515 725
10 302 – 12 579
1 спальня
70 – 74
639 891 – 770 320
9 141 – 10 410
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошная жилая башня в Dubai Maritime City. Жилой комплекс Breez создан для тех, кто ценит гармонию городской динамики и спокойствие моря. Здесь жизнь становится продолжением отдыха, а каждый день наполнен легкостью и вдохновением. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой из мрамора и травертина, встроенной техникой и системами хранения, высокими потолками и панорамными окнами с видом на залив. - Резидентам доступна инфраструктура премиум-класса: фитнес-зал, спортивная и детская площадки, корты для бадминтона, падел-тенниса и крикета, настольный теннис, беговая дорожка, пространство для йоги, spa-центр, джакузи, лаунж-зоны и бар у бассейна, кинотеатр и др. Преимущества расположения Комьюнити отличается развитой сетью автодорог. Добраться до рынка Meena Bazar можно за 6 минут, до Dubai World Trade Center и Jumeirah Beach – за 8 минут. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Frame займет 10 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
99/8, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Магазин100 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

