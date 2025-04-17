Breez by Danube

Описание

Роскошная жилая башня в Dubai Maritime City. Жилой комплекс Breez создан для тех, кто ценит гармонию городской динамики и спокойствие моря. Здесь жизнь становится продолжением отдыха, а каждый день наполнен легкостью и вдохновением. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой из мрамора и травертина, встроенной техникой и системами хранения, высокими потолками и панорамными окнами с видом на залив. - Резидентам доступна инфраструктура премиум-класса: фитнес-зал, спортивная и детская площадки, корты для бадминтона, падел-тенниса и крикета, настольный теннис, беговая дорожка, пространство для йоги, spa-центр, джакузи, лаунж-зоны и бар у бассейна, кинотеатр и др. Преимущества расположения Комьюнити отличается развитой сетью автодорог. Добраться до рынка Meena Bazar можно за 6 минут, до Dubai World Trade Center и Jumeirah Beach – за 8 минут. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Frame займет 10 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.