Viewz by Danube & Aston Martin

Описание

Жилой комплекс при участии культового производителя премиальных автомобилей Aston Martin в центре оживленного района Jumeirah Lake Towers (JLT). Вам открывается возможность оставаться на связи с городом и в то же время наслаждаться окружающей зеленью, а также потрясающими видами на остров Jumeirah Island, живописные озера, небоскребы Dubai Marina и гольф-поля. Современные башни-близнецы, соединенные между собой воздушными коридорами, включают студии, апартаменты с 1-3 спальнями и sky-виллы. Жители комплекса смогут наслаждаться непревзойденным комфортом и роскошью, которые вам откроются благодаря эксклюзивному дизайну от Aston Martin. На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, джакузи, зоны отдыха и барбекю, детские площадки, поле для футбола, велосипедная и беговая дорожки, теннисный корт, поле для гольфа, тренажерные залы, кинотеатр, настольный теннис, SPA-центр, площадка для йоги. Дорога до острова Palm Jumeirah, торговых центров Mall of the Emirates и Dubai Mall займет 10-20 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в непосредственной близости от автодороги Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. За 22 минуты можно доехать до аэропорта Dubai International Airport, за 30 минут – до Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей В непосредственной близости расположены самое высокое колесо обозрения Ain Dubai, искусственный остров Palm Jumeirah с огромным аквапарком Aquaventure Waterpark, а также торгово-развлекательный променад The Walk в районе Jumeirah Beach Residence. В 20 минутах находятся известный отель Burj Al Arab, Museum of the Future и небоскреб Burj Khalifa. Качественная отделка Апартаменты выполнены в современном стиле по уникальному дизайн-проекту известной компании Aston Martin. Во всех лотах установлена итальянская мебель Formitalia. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.