Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовViewz by Danube & Aston Martin

Viewz by Danube & Aston Martin

United Arab Emirates, Dubai, Cluster L, L3
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 14
1 / 14
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 297 м² до 535 м²
Количество спален
от 4 до 5
Стартовая цена
от 2 265 486 $от 7 620 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
55%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Старт продаж3 кв. 2023
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
297
2 265 486
7 620
5 спален
534 – 535
4 094 485 – 4 102 381
7 660 – 7 665

Описание

Жилой комплекс при участии культового производителя премиальных автомобилей Aston Martin в центре оживленного района Jumeirah Lake Towers (JLT). Вам открывается возможность оставаться на связи с городом и в то же время наслаждаться окружающей зеленью, а также потрясающими видами на остров Jumeirah Island, живописные озера, небоскребы Dubai Marina и гольф-поля. Современные башни-близнецы, соединенные между собой воздушными коридорами, включают студии, апартаменты с 1-3 спальнями и sky-виллы. Жители комплекса смогут наслаждаться непревзойденным комфортом и роскошью, которые вам откроются благодаря эксклюзивному дизайну от Aston Martin. На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, джакузи, зоны отдыха и барбекю, детские площадки, поле для футбола, велосипедная и беговая дорожки, теннисный корт, поле для гольфа, тренажерные залы, кинотеатр, настольный теннис, SPA-центр, площадка для йоги. Дорога до острова Palm Jumeirah, торговых центров Mall of the Emirates и Dubai Mall займет 10-20 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в непосредственной близости от автодороги Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. За 22 минуты можно доехать до аэропорта Dubai International Airport, за 30 минут – до Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей В непосредственной близости расположены самое высокое колесо обозрения Ain Dubai, искусственный остров Palm Jumeirah с огромным аквапарком Aquaventure Waterpark, а также торгово-развлекательный променад The Walk в районе Jumeirah Beach Residence. В 20 минутах находятся известный отель Burj Al Arab, Museum of the Future и небоскреб Burj Khalifa. Качественная отделка Апартаменты выполнены в современном стиле по уникальному дизайн-проекту известной компании Aston Martin. Во всех лотах установлена итальянская мебель Formitalia. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Cluster L, L3

Район Джумейра Лейк Тауэрс

Дубай
Jumeirah Lake Towers (JLT) — деловой район, расположенный в самом сердце Дубая вдоль прибрежной зоны Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную сеть. Район прекрасно подходит для бизнесменов, профессионалов, людей с активным образом жизни, молодых пар и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Магазин300 м
Медицинский центр550 м
Метро1 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Салон красоты

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 2
Каталог