Джумейра Лейк Тауэрс

JLT - деловой район, расположенный в самом сердце Дубая вдоль прибрежной зоны Персидского залива. Район прекрасно подходит для бизнесменов, профессионалов, людей с активным образом жизни, молодых пар и семей с детьми.





Развитая инфраструктура:

Супермаркеты: Madhoor Supermarket JLT, West Zone Fresh Supermarket, Al Maya Supermarket, Spinneys, West Zone, Carrefour Market.

Рестораны: Urban Bar & Kitchen - UBK, Mythos Kouzina & Grill, Couqley French Bistro & Bar, Shamiana, Pizzaexpress Live Jlt.

Образовательные учреждения: Mosaic Nursery JLT, Three Little fingers Learning Center, Greenfield Community School, Hartland International School, Regent International School.

Медицинские центры: Armada Medical Center, American Medical Center JLT, Al Dana Specialist Medical Center.





JLT считается районом искусственных озер и зеленых парков. Здесь есть все для комфортной жизни: прогулочные зоны с ухоженными аллеями, модные рестораны и бутики, велодорожки и баскетбольные площадки для любителей спорта.





Транспортная доступность:

Связь с окружающими районами обеспечивает одна из самых крупных магистралей города Sheikh Zayed Road.





На территории района есть две станции метро — Jumeirah Lakes Towers и Dubai Marina, которые являются частью красной линии метро Дубая. Также развитая сеть автобусных остановок позволяет туристам и жителям без личного транспорта комфортно добираться до всех ключевых достопримечательностей Дубая.





В пределах 30 минут на автомобиле находятся Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport.



