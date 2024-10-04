Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовGreenz by Danube

Greenz by Danube

Al Rowaiyah First, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 120 м² до 167 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 953 029 $от 7 891 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Лимитированные предложения от Danube Properties

    Лимитированные предложения от Danube Properties

    DLD waiver, скидки до 10% и гибкий план оплаты
    Подробнее
Item 1 of 2

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2030
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла, Таунхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиОткрытая парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
120
953 029
7 891
4 спальни
120
1 143 635
9 469
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошное жилое комьюнити в Dubai International Academic City. ЖК Greenz объединяет современную архитектуру и концепцию жизни в окружении природы. Развитая инфраструктура, открытые пространства и удобное расположение формируют идеальный баланс между комфортом, стилем и инвестиционной привлекательностью. Ключевые особенности - Полностью меблированные резиденции с отделкой качественными материалами в светлых тонах, встроенной техникой итальянских брендов, системами хранения, высокими потолками, панорамными окнами, собственными террасами. - Для удобства жителей каждые 30 минут до метро и обратно курсирует бесплатный шаттл. - Резидентам доступны более 50 различных удобств и развлечений: корты для тенниса, падела, баскетбола, бадминтона, футбольное поле, детская игровая площадка, беговые и велосипедные дорожки, пространство для йоги и медитаций, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, ледяная ванна, зоны отдыха вокруг танцующего фонтана, кинотеатр, конференц-зал и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Emirates Road. Также рядом строится станция метро синей ветки, дорога до которой займет 5 минут. За 10 минут можно добраться до торгового центра Silicon Central Mall, за 11 минут – до Dubai Safari Park, за 13 минут – до международной ярмарки Global Village и тематического парка IMG World of Adventures. Путь до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall составит 20 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах.

Локация

На карте
Al Rowaiyah First, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Метро3 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. Девелопер предлагает как элитную недвижимость, так и более доступную.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
  3. Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае?
    Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае? 04.03.2025
  4. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
Item 1 of 5
Каталог