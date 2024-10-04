Greenz by Danube

Описание

Роскошное жилое комьюнити в Dubai International Academic City. ЖК Greenz объединяет современную архитектуру и концепцию жизни в окружении природы. Развитая инфраструктура, открытые пространства и удобное расположение формируют идеальный баланс между комфортом, стилем и инвестиционной привлекательностью. Ключевые особенности - Полностью меблированные резиденции с отделкой качественными материалами в светлых тонах, встроенной техникой итальянских брендов, системами хранения, высокими потолками, панорамными окнами, собственными террасами. - Для удобства жителей каждые 30 минут до метро и обратно курсирует бесплатный шаттл. - Резидентам доступны более 50 различных удобств и развлечений: корты для тенниса, падела, баскетбола, бадминтона, футбольное поле, детская игровая площадка, беговые и велосипедные дорожки, пространство для йоги и медитаций, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, ледяная ванна, зоны отдыха вокруг танцующего фонтана, кинотеатр, конференц-зал и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Emirates Road. Также рядом строится станция метро синей ветки, дорога до которой займет 5 минут. За 10 минут можно добраться до торгового центра Silicon Central Mall, за 11 минут – до Dubai Safari Park, за 13 минут – до международной ярмарки Global Village и тематического парка IMG World of Adventures. Путь до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall составит 20 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах.