Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»

Бесконечная стройка рядом с квартирой — страшный сон для большинства иностранных инвесторов. Сотни небоскребов в Дубае, роскошные отели, искусственные насыпные острова, гигантские торговые центры — все это создает впечатление вечного строительства. Поэтому люди, мечтающие переехать в ОАЭ, часто консультируются с брокерами, чтобы получить дополнительную информацию о районе и выбрать для себя оптимальный вариант.





Рассказываем о районе Дубая, который находится на стадии завершения строительства. И бонусом предлагаем лучшие варианты недвижимости в нем!





Что за локация?

Самый топовый район для проживания с готовой инфраструктурой — Jumeirah Village Triangle. Его строительство началось в далеком 2005 году и уже практически завершено.









Основные плюсы района JVT

Свободных мест под застройку в этой локации осталось совсем немного. Поэтому недвижимость в районе JVT отвечает сразу нескольким основным критериям клиентов. Вы сможете легко найти здесь квартиру для инвестора, окна которой точно не выходят на стройку. А стоимость такой недвижимости с каждым годом будет увеличиваться, так как предложений по проектам осталось ограниченное количество.





Если ваш клиент переезжает в Дубай с семьей и домашними любимцами, то JVT идеально подойдет для комфортной и активной жизни. В районе расположены несколько школ, детские сады и множество игровых площадок. Для животных также есть вся доступная инфраструктура: зоомагазины, специальные площадки для выгула, ветеринарные клиники. Кстати, в Дубае разрешение на содержание четвероногих — не такое частое явление. Подробнее об этом читайте в нашей следующей статье.





Вся застройка в районе низкоэтажная, поэтому здесь будет уютно тем, кто не любит высокие здания. Вокруг каждого жилого комплекса много зелени, так что после рабочего дня можно наслаждаться долгими прогулками.









Еще один фактор, влияющий на покупку недвижимости здесь, — прекрасное расположение района. JVT находится между популярными локациями Dubai Marina и Downtown. Это позволяет легко добираться до основных точек Дубая.





А есть ли минусы?

Откроем небольшой секрет: районов, где все идеально на 100 процентов, просто не существует. Ваша задача как брокера заключается в том, чтобы найти комфортное жилье для определенного клиента и закрыть как можно больше его потребностей. В JVT есть проблемы с общественным транспортом, поэтому передвигаться придется на своем автомобиле. Но для семьи, у которой есть машина, этот минус не станет проблемой. Тем более до 2030 года здесь планируют открыть несколько станций метро.

Некоторые считают, что в JVT недостаточно развлечений. Отчасти это правда: район спокойный и идеально подходит для размеренной жизни. Однако в конце 2025 года здесь планируют открыть крупный торговый центр Nakheel Mall. С его появлением развлекательная инфраструктура района резко взлетит вверх.





ТОП-5 проектов в районе JVT

Lum1nar by Object1 — роскошный жилой комплекс, расположенный в самом центре Дубая в районе JVT. Идеально подойдет для всех, кто предпочитает в интерьерах стиль и комфорт. В каждом лоте — полная меблировка и оборудованная кухня со встроенной техникой. На территории комплекса находятся множество развлечений премиум-класса: бассейны, фитнес-зал, сауна, кинотеатр, а также обеденная зона под открытым небом.

Срок сдачи: 3 квартал 2026 года

Стоимость: от 887 904 AED





Fashionz by Danube — проект, выходящий на рынок недвижимости под брендом Fashion TV. Для максимального комфорта каждому жильцу предоставляются различные форматы планировок. Внутренняя инфраструктура комплекса идеально развита для взрослых и детей: бассейны, джакузи, терраса для медитаций, игровой зал, детская площадка, настольный теннис и др.

Срок сдачи: 3 квартал 2026 года

Стоимость: от 950 000 AED





Red Square Towers — высотные башни, близко расположенные к деловым районам и туристическим локациям Дубая. Фишка комплекса — панорамные виды на город. Рядом с проектом находятся детские сады, школы, спортивные площадки и большой парк. Внутри комплекса также будут представлены бассейн, фитнес-зал, теннисный корт, беговые дорожки и др.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 506 768 AED





Volga Tower — жилой комплекс с развитой внешней и внутренней инфраструктурой. На территории предполагается наличие открытого бассейна, беговых дорожек, детской площадки, тренажерного зала. В 10 минутах располагаются школы, супермаркеты, медицинские центры, кафе, спортивный комплекс и другая необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 371 480 AED





FH Residency by Forum Development — жилой комплекс, в котором каждый житель сможет найти для себя что-то уникальное. Все лоты будут оборудованы современной техникой, некоторые из них представлены с полной меблировкой. Фишка проекта — ориентированность на активную семейную инфраструктуру. Внутри комплекса будут расположены бассейн, кофейня, зал для занятий йогой, игровая комната, открытая спортивная площадка для любителей тренироваться на свежем воздухе.

Срок сдачи: 4 квартал 2025 года

Стоимость: от 600 000 AED