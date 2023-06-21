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Fashionz by Danube

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, JVT District 4, D46 Street, 1
  1. Визуализация
Item 1 of 12
Визуализация
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 40 м² до 109 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена863 000 AED
от 863 000 AED
от 16 373 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%86 300 AED
При оформлении договора
4%34520 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%474 650 AED
После передачи
35%302 050 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Старт продаж2 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 863 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Комната для игры в теннис
Территория
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа900 м
Магазин500 м
Море9 км

Описание

Современный проект под брендом FashionTV открывает новый стиль жизни от кутюр. Живите в популярном районе Jumeirah Village Triangle и наслаждайтесь исключительными удобствами международного уровня. В комплексе представлено 790 фирменных студий и апартаментов с 1-3 спальнями. На выбор представлены различные форматы планировок, что обеспечивает максимальный комфорт для каждого жителя. Все лоты спроектированы с учетом потребностей будущих покупателей.

Жителям доступен роскошный образ жизни: детский и взрослый бассейны, терраса, зоны для медитаций, джакузи, лаунж, мультифункциональный корт, беговая дорожка, тренажерный зал, открытая площадка на крыше, беседка, японский сад, каток, салон красоты, бизнес-центр, игровой зал, зона барбекю, открытый кинотеатр, детская площадка, настольный теннис. В пешей доступности находятся школы Sunmarke School и Arcadia School, супермаркет Favourite Supermarket JVT, парки JVT Community Park и Lincoln's Garden. Вблизи достопримечательностей За 15-20 минут можно доехать до острова Palm Jumeirah, отель-паруса Burj Al Arab, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall, пляжа Jumeirah Beach. Близость к пляжу Рядом находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
40 - 49
863 000 - 961 000
19 516 - 22 591
1 спальня
70 - 81
1 355 000 - 1 617 000
17 149 - 20 573
2 спальни
99 - 109
1 703 000 - 2 008 000
16 373 - 19 214

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, JVT District 4, D46 Street, 1

Новости о проекте

  1. Генеральный план Dubai Palm Jebel Ali
    Генеральный план Dubai Palm Jebel Ali21.06.2023
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