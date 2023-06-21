Генеральный план Dubai Palm Jebel Ali

Шейх Мохаммед объявил о начале разработки генерального плана Palm Jebel Ali. Основные тезисы о Dubai Palm Jebel Ali и перспективы ее развития.





– Dubai Palm Jebel Ali будет располагать новыми 80-ю роскошными отелями и 110 км береговой линии – этот остров будет в два раза больше Palm Jumeirah.





– Проект является частью городского генерального плана Дубая на 2040 год, Palm Jebel Ali является одним из серии перспективных проектов от застройщика Nakheel.





– Его строительство знаменует собой начало нового коридора роста в районе Jebel Ali, подчеркивая расширение эмирата.





Перспективы развития:





Дубай развивается как полицентричный город из 5 основных центров. Это следует как из программного документа Dubai Vision 2040. 1-й центр - районы Дейра и Бур Дубай; 2-й центр - Downtown и Business Bay + районы Jumeirah; 3-й центр - Dubai Marina и Palm Jumeirah, и прилегающие JLT, JBR и другие – эти центры уже очень хорошо развиты и на 3/4 уже застроены. А Palm Jebel Ali – 4-й центр, который только начинает свое развитие.





По прогнозам наших экспертов – уже в этом году Nakheel пустит в продажу первые жилые комплексы и начнет строительство отелей с ведущими операторами. Первые объекты будут введены не раньше, чем через 4 года. Приобрести такой объект для инвестиций однозначно нужно, если есть возможности, но не как первый и единственный. Обратимся к примеру вилл на Palm Jumeirah – в 2008 году их можно было приобрести за 5 миллионов AED, а сейчас меньше чем за 23 млн. AED невозможно. Средний прирост составил 10% в год, не считая доходов от аренды.





Кроме того, поблизости Dubai Palm Jebel Ali будут располагаться такие комплексы как: Azizi Amber, Fairway Villas 2, Pearlz DANUBE, GEMZ by Danube, Azizi Pearl, Altai Tower, Fashionz by Danube, Azizi Grand и другие – эти комплексы будут востребованы среди нового потока туристов и бизнесменов в этот район, поэтому это отличные варианты, чтобы предлагать их клиентам в целях инвестирования и для жизни!