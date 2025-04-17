Fashionz by Danube

Описание

Современный проект под брендом FashionTV открывает новый стиль жизни от кутюр. Живите в популярном районе Jumeirah Village Triangle и наслаждайтесь исключительными удобствами международного уровня. В комплексе представлено 790 фирменных студий и апартаментов с 1-3 спальнями. На выбор представлены различные форматы планировок, что обеспечивает максимальный комфорт для каждого жителя. Все лоты спроектированы с учетом потребностей будущих покупателей. Жителям доступен роскошный образ жизни: детский и взрослый бассейны, терраса, зоны для медитаций, джакузи, лаунж, мультифункциональный корт, беговая дорожка, тренажерный зал, открытая площадка на крыше, беседка, японский сад, каток, салон красоты, бизнес-центр, игровой зал, зона барбекю, открытый кинотеатр, детская площадка, настольный теннис. В пешей доступности находятся школы Sunmarke School и Arcadia School, супермаркет Favourite Supermarket JVT, парки JVT Community Park и Lincoln's Garden. Вблизи достопримечательностей За 15-20 минут можно доехать до острова Palm Jumeirah, отель-паруса Burj Al Arab, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall, пляжа Jumeirah Beach. Близость к пляжу Рядом находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.