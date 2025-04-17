Каталог
Fashionz by Danube

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, JVT District 4, D46 Street, 1
Интерьер
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 76 м² до 109 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 388 836 $от 4 822 $/м²

График платежей

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Старт продаж2 кв. 2023
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
76 – 81
388 836 – 455 003
5 065 – 5 610
2 спальни
99 – 109
487 679 – 527 433
4 822 – 4 905

Описание

Современный проект под брендом FashionTV открывает новый стиль жизни от кутюр. Живите в популярном районе Jumeirah Village Triangle и наслаждайтесь исключительными удобствами международного уровня. В комплексе представлено 790 фирменных студий и апартаментов с 1-3 спальнями. На выбор представлены различные форматы планировок, что обеспечивает максимальный комфорт для каждого жителя. Все лоты спроектированы с учетом потребностей будущих покупателей. Жителям доступен роскошный образ жизни: детский и взрослый бассейны, терраса, зоны для медитаций, джакузи, лаунж, мультифункциональный корт, беговая дорожка, тренажерный зал, открытая площадка на крыше, беседка, японский сад, каток, салон красоты, бизнес-центр, игровой зал, зона барбекю, открытый кинотеатр, детская площадка, настольный теннис. В пешей доступности находятся школы Sunmarke School и Arcadia School, супермаркет Favourite Supermarket JVT, парки JVT Community Park и Lincoln's Garden. Вблизи достопримечательностей За 15-20 минут можно доехать до острова Palm Jumeirah, отель-паруса Burj Al Arab, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall, пляжа Jumeirah Beach. Близость к пляжу Рядом находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Локация

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, JVT District 4, D46 Street, 1

Транспортная доступность

Море9 км
Школа900 м
Магазин500 м

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Терраса

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

