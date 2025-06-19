Эко-революция в небоскребах: самые «зеленые» новостройки Дубая

Дубай, известный своими роскошными небоскребами и инновационными проектами, все активнее внедряет принципы устойчивого развития. В 2025 году город продолжает удивлять новыми жилыми комплексами, которые сочетают комфорт, технологии и заботу об окружающей среде.

В этом обзоре мы собрали для вас 5 самых «зеленых» новостроек Дубая, которые меняют представление о современном жилье.





Sama Yas by Aldar

Учитывая возрастающий интерес к экологии, на острове Yas Island появился элегантный малоэтажный комплекс Sama Yas. Отделка роскошных апартаментов, дуплексов и пентхаусов здесь состоит из премиальных экологичных материалов. На территории расположены просторные парки и спортивные площадки, а также фитнес-центр и спа-салон. Система энергосбережения и переработка отходов обеспечивают устойчивый и здоровый образ жизни.

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027

Стоимость: от 5 871 936 AED





Факт 1: солнечные батареи все чаще используются для обеспечения зданий энергией, снижая зависимость от традиционных источников и уменьшая выбросы углерода.





Oria by Emaar

Новый стандарт городского жилья, сочетающий элегантный стиль с экологической устойчивостью. Расположенный рядом с набережной проект включает зоны отдыха, игровые площадки, велосипедные дорожки и скейт-парк. Здание построено с использованием передовых «зеленых» технологий: самозатемняющиеся окна, энергоэффективные системы, многоступенчатая переработка мусора и умное освещение. Близость к Dubai Creek Harbour и развитая инфраструктура района обеспечивают комфортный образ жизни.

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027

Стоимость: от 2 860 000 AED





Факт 2: инновационные системы позволяют собирать и использовать дождевую воду для полива зеленых насаждений и других нужд, снижая потребление питьевой воды.





Utopia by Damac

В зеленом чистом районе Damac Hills находится эксклюзивный комплекс с просторными виллами, предлагающими сочетание загородного спокойствия и близости к городской инфраструктуре. Резиденции отличаются продуманным ландшафтным дизайном, высококачественной отделкой с использованием натуральных материалов (греческий мрамор, дерево, итальянская плитка), большими окнами с двойным остеклением для шумоизоляции и энергоэффективности, подземными гаражами и встроенными лифтами. Близость к паркам, гольф-клубу, торговым центрам и школам, а также удобное местоположение относительно основных транспортных узлов, делают Utopia идеальным вариантом для жизни.

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2026

Стоимость: от 24 112 000 AED





Факт 3: вертикальные сады и зеленые стены становятся популярным элементом дизайна, улучшая качество воздуха и создавая более приятную городскую среду.





City Walk Crestlane by Meraas

Элегантный ЖК, где динамика мегаполиса гармонично сочетается с природой. Продуманная концепция интерьеров с использованием дерева и мрамора, панорамные окна и просторные балконы создают ощущение легкости и открытости. Проект предлагает бассейны, пространство для отдыха с видом на парк, а также беговые и велосипедные дорожки. Комфортное расположение обеспечивает легкий доступ к основным достопримечательностям Дубая.

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2028

Стоимость: от 16 436 000 AED





Факт 4: многие новые здания в Дубае оборудуются зелеными крышами, которые помогают снизить температуру внутри помещений, уменьшить сток дождевой воды и улучшить качество воздуха.





Naseem Al Jurf by Imkan

Жилой комплекс находится в прибрежном районе в заповеднике Ghantoot и предлагает роскошные резиденции с отделкой премиальными материалами и панорамными окнами, обеспечивающими максимальное проникновение естественного света. Naseem Al Jurf гармонично сочетает традиции и современные технологии, включая доступ к частные пляжи, а также парк Ghazal с бассейнами и зонами для отдыха. Живописное место в эко-ориентированном районе и близость к основным транспортным артериям Абу-Даби и Дубая обеспечивает комфортный образ жизни.

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2028

Стоимость: от 1 796 777 AED





Факт 5: многие новые проекты в Дубае стремятся получить сертификацию LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), подтверждающую их соответствие высоким стандартам экологичности.





Заключение

Рынок недвижимости в Дубае демонстрирует впечатляющий рост сегмента экологичного жилья. Вышеперечисленные проекты являются яркими примерами успешного сочетания роскоши и устойчивого развития. Приоритет отдается энергоэффективным технологиям и созданию благоустроенных зеленых территорий, что отражает как глобальный тренд на осознанное потребление, так и стремление к более здоровому и устойчивому образу жизни в современном мегаполисе.