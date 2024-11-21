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ГлавнаяЖилые комплексыCity Walk Crestlane by Meraas

City Walk Crestlane by Meraas

20, Galleria 3 Street, Galleria Villas, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 7
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Meraas Development
Площадь
от 75 м² до 436 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 2 600 000 AEDот 21 528 AED/м²

График платежей *

При оформлении договора
20%
До завершения строительства
80%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность13, 14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
75
2 600 000
34 551
2 спальни
130
3 200 000
24 603
3 спальни
278
6 000 000
21 528
4 спальни
427
14 600 000
34 164
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Симфония роскоши в свете тысяч огней мегаполиса. City Walk Crestlane by Meraas — это новый ритм жизни, вдохновленный водной стихией. Здесь динамика мегаполиса переплетается с гармонией природы, а архитектура подчеркивает легкость и элегантность городского образа жизни. Ключевые особенности — В дизайне интерьеров использованы теплые песочные и кремовые оттенки, темное натуральное дерево и белый мрамор с золотыми прожилками. Панорамные окна и просторные балконы создают ощущение легкости и открытого пространства. — В инфраструктуре комплекса предусмотрены бассейны, зоны отдыха с видами на парк, беговые и велосипедные дорожки, спортивные площадки, студия йоги, коворкинг и лаунж-зоны. — Изюминкой проекта станут небесные террасы с панорамными видами на Дубай, где городской горизонт сливается с блеском воды. Преимущества расположения City Walk Crestlane расположен в районе Al Wasl, что обеспечивает удобный доступ к ключевым достопримечательностям Дубая. До Dubai Mall можно доехать за 7 минут, до Jumeirah Beach — за 10 минут, а до Downtown Dubai — всего за 12 минут. Путь до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
20, Galleria 3 Street, Galleria Villas, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море2 км
Средняя школа2 км
Магазин500 м
Медицинский центр650 м
Метро1 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Падел-теннис

Застройщик

Meraas Development

Meraas Development

Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.
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Новости о проекте

  1. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
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  2. ТОП-6 полезных приложений для тех, кто хочет весело провести время в ОАЭ
    ТОП-6 полезных приложений для тех, кто хочет весело провести время в ОАЭ07.11.2024
  3. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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