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Meraas Development

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Meraas Development

Meraas Development

Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.

Преимущества Meraas Development:

- непревзойденный опыт

- реалистичные амбиции

- преданностям целям

- лидирующие позиции


В основе успеха команды Meraas Development заложено стратегическое руководство и приверженность инновациям.

2 предложения
Nad Al Sheba Gardens 2 by Meraas
Nad Al Sheba Gardens 2 by Meraas
T260, Meydan Grand Views, Nadd Al Shiba 1, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикMeraas Development
Площадьот 638 м² до 808 м²
Первый взнос20%
6 спаленот 638 м²от 18 011 000 AED
7 спаленот 808 м²от 23 544 000 AED
от 18 011 000 AEDот 28 212 AED/м²
Riwa by Meraas
Riwa by Meraas
1438, Al Wasl Road, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикMeraas Development
Площадьот 185 м² до 188 м²
Первый взнос20%
3 спальниот 185 м²от 6 130 000 AED
от 6 130 000 AEDот 32 975 AED/м²
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