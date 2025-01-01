Тип объекта–
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикMeraas Development
Площадьот 638 м² до 808 м²
Первый взнос20%
6 спаленот 638 м²от 18 011 000 AED
7 спаленот 808 м²от 23 544 000 AED
Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.
Преимущества Meraas Development:
- непревзойденный опыт
- реалистичные амбиции
- преданностям целям
- лидирующие позиции
В основе успеха команды Meraas Development заложено стратегическое руководство и приверженность инновациям.