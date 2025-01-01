Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.

Преимущества Meraas Development:

- непревзойденный опыт

- реалистичные амбиции

- преданностям целям

- лидирующие позиции





В основе успеха команды Meraas Development заложено стратегическое руководство и приверженность инновациям.