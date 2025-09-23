Каталог
Bluewaters Residences by Meraas

Bluewaters Residences Building 1, Bluewaters Island, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Meraas Development
Площадь
от 173 м² до 173 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 2 477 875 $от 14 265 $/м²

График платежей *

При передаче ключей
100%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При передаче ключей
    100%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий

Вторичная продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
173
2 477 875
14 265
Брошюра проекта

Описание

Архитектурный бриллиант на берегу Персидского залива. Bluewaters Residences — полностью завершенный элитный комплекс, предлагающий эксклюзивные вторичные апартаменты с дизайнерской отделкой и техникой премиум-класса. Безупречное состояние жилья сочетается с непосредственной близостью к морю и легендарному колесу обозрения Ain Dubai. Ключевые особенности — Готовые к заселению апартаменты в современном стиле: светлые кухни со встроенным островом, благородная отделка в графитовой гамме, панорамное остекление и просторные балконы с зонами отдыха. — Уникальная инфраструктура: infinity-бассейн с видами на залив, высокотехнологичный фитнес-центр, теннисный корт, пространства для медитации, ландшафтные сады с беговыми маршрутами. — Премиальный шопинг: 164 бутика элитных брендов, гастрономические заведения мирового уровня и уютные кафе на набережной. — Идеальная локация: 2 минуты пешком до Ain Dubai, 5 минут до пляжа JBR. Преимущества расположения Резиденция находится на острове Bluewaters, связанном с материком автомобильной трассой от Sheikh Zayed Road и автоматической метро-линией. До Dubai Marina — 5 минут, до The Palm Jumeirah — 10 минут. До центра Дубая, Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 15 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.

Локация

На карте
Bluewaters Residences Building 1, Bluewaters Island, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Море50 м
Магазин550 м
Медицинский центр450 м
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Meraas Development

Meraas Development

Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.
Подробнее

