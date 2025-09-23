Bluewaters Residences by Meraas

Описание

Архитектурный бриллиант на берегу Персидского залива. Bluewaters Residences — полностью завершенный элитный комплекс, предлагающий эксклюзивные вторичные апартаменты с дизайнерской отделкой и техникой премиум-класса. Безупречное состояние жилья сочетается с непосредственной близостью к морю и легендарному колесу обозрения Ain Dubai. Ключевые особенности — Готовые к заселению апартаменты в современном стиле: светлые кухни со встроенным островом, благородная отделка в графитовой гамме, панорамное остекление и просторные балконы с зонами отдыха. — Уникальная инфраструктура: infinity-бассейн с видами на залив, высокотехнологичный фитнес-центр, теннисный корт, пространства для медитации, ландшафтные сады с беговыми маршрутами. — Премиальный шопинг: 164 бутика элитных брендов, гастрономические заведения мирового уровня и уютные кафе на набережной. — Идеальная локация: 2 минуты пешком до Ain Dubai, 5 минут до пляжа JBR. Преимущества расположения Резиденция находится на острове Bluewaters, связанном с материком автомобильной трассой от Sheikh Zayed Road и автоматической метро-линией. До Dubai Marina — 5 минут, до The Palm Jumeirah — 10 минут. До центра Дубая, Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 15 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.