The Edit at d3 by Meraas

Новые высоты урбанистического дизайна в престижном районе Дубая. The Edit at d3 — это три жилые башни, которые возвышаются вдоль берега Dubai Canal. Скульптурная архитектура комплекса отражает ритм, баланс и связь с природой, создавая уникальную среду для современной жизни. Ключевые особенности — Продуманные интерьеры с открытыми планировками и панорамными окнами. Приватные террасы с видами на лазурные воды и горизонт мегаполиса. В отделке использованы мрамор, натуральное дерево, стекло и металл. — Премиальная инфраструктура включает лобби для гостей, банкетный зал, лаунжи, коворкинг, кинозал, фитнес-центр, студию йоги, бассейны, корт для падела, зоны для барбекю, детский клуб, библиотеку, променады и игровую комнату. — Небесные сады на разных уровнях представлены как зеленые оазисы с роскошными ландшафтами и пространствами для неформальных встреч, отдыха и мероприятий. Преимущества расположения Проект расположен в Dubai Design District — креативном сообществе, которое объединяет искусство, моду и инновации. Дорога до Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera, Downtown Dubai, City Walk, Business Bay, Dubai International Financial Centre и Marhaba Mall займет 15 минут. Добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah и Global Village можно за 25 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.