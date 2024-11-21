Solaya by Meraas

Описание

Эксклюзивная коллекция резиденций на побережье Персидского залива в Jumeirah. Жилой комплекс Solaya был спроектирован Meraas в коллаборации с Brookfield Properties, а дизайн разработан архитектурными бюро Foster + Partners и 1508 London. Вместе они создали место, где уединение и морская гармония сочетаются с пульсом мегаполиса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами в мягких природных оттенках, высокими потолками, открытыми планировками, плавными переходами между внутренними и наружными пространствами. - Резиденты могут воспользоваться услугами круглосуточной консьерж-службы, клинингового сервиса, доставки, персонального тренера, специалиста по организации мероприятий и бронированию. - Инфраструктура премиум-класса включает фитнес-зал, пространство для йоги, детскую игровую площадку, отдельные бассейны для взрослых и детей, spa-центр, парикмахерскую, переговорные, кинотеатр, библиотеку, сад и др. Преимущества расположения Проект находится в нескольких минутах от ключевых достопримечательностей и деловых центров Дубая. Дорога до Downtown Dubai и Burj Khalifa займет 15 минут. В пешей доступности расположены престижные отели и пляжные клубы — J1 Beach, Four Seasons Resort Dubai, Mandarin Oriental Jumeirah и Bvlgari Resort Dubai. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.