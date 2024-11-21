Каталог
Solaya by Meraas

Hyatt Centric Jumeirah Dubai, Port De La Mer, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Meraas Development
Площадь
от 433 м² до 1424 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 9 289 854 $от 19 492 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
563 – 590
10 986 518 – 11 841 794
19 492 – 20 061
4 спальни
433
9 289 854
21 412
5 спален
650
13 513 407
20 789
Описание

Эксклюзивная коллекция резиденций на побережье Персидского залива в Jumeirah. Жилой комплекс Solaya был спроектирован Meraas в коллаборации с Brookfield Properties, а дизайн разработан архитектурными бюро Foster + Partners и 1508 London. Вместе они создали место, где уединение и морская гармония сочетаются с пульсом мегаполиса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами в мягких природных оттенках, высокими потолками, открытыми планировками, плавными переходами между внутренними и наружными пространствами. - Резиденты могут воспользоваться услугами круглосуточной консьерж-службы, клинингового сервиса, доставки, персонального тренера, специалиста по организации мероприятий и бронированию. - Инфраструктура премиум-класса включает фитнес-зал, пространство для йоги, детскую игровую площадку, отдельные бассейны для взрослых и детей, spa-центр, парикмахерскую, переговорные, кинотеатр, библиотеку, сад и др. Преимущества расположения Проект находится в нескольких минутах от ключевых достопримечательностей и деловых центров Дубая. Дорога до Downtown Dubai и Burj Khalifa займет 15 минут. В пешей доступности расположены престижные отели и пляжные клубы — J1 Beach, Four Seasons Resort Dubai, Mandarin Oriental Jumeirah и Bvlgari Resort Dubai. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
Hyatt Centric Jumeirah Dubai, Port De La Mer, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра

Дубай
Jumeirah — один из самых востребованных прибрежных районов Дубая. Здесь есть все необходимые объекты инфраструктуры и развитая сеть общественного транспорта. Сообщество подойдет инвесторам, молодым специалистам, экспатам, семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Школа2 км
Магазин600 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты

Застройщик

Meraas Development

Meraas Development

Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.
Подробнее

Каталог