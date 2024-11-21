Описание

Симфония роскоши в свете тысяч огней мегаполиса. City Walk Crestlane by Meraas — это новый ритм жизни, вдохновленный водной стихией. Здесь динамика мегаполиса переплетается с гармонией природы, а архитектура подчеркивает легкость и элегантность городского образа жизни. Ключевые особенности — В дизайне интерьеров использованы теплые песочные и кремовые оттенки, темное натуральное дерево и белый мрамор с золотыми прожилками. Панорамные окна и просторные балконы создают ощущение легкости и открытого пространства. — В инфраструктуре комплекса предусмотрены бассейны, зоны отдыха с видами на парк, беговые и велосипедные дорожки, спортивные площадки, студия йоги, коворкинг и лаунж-зоны. — Изюминкой проекта станут небесные террасы с панорамными видами на Дубай, где городской горизонт сливается с блеском воды. Преимущества расположения City Walk Crestlane расположен в районе Al Wasl, что обеспечивает удобный доступ к ключевым достопримечательностям Дубая. До Dubai Mall можно доехать за 7 минут, до Jumeirah Beach — за 10 минут, а до Downtown Dubai — всего за 12 минут. Путь до Dubai International Airport займет 25 минут.