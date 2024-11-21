Каталог
City Walk Crestlane by Meraas

20, Galleria 3 Street, Galleria Villas, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
  1. Интерьер
Застройщик
Meraas Development
Площадь
от 72 м² до 633 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 741 729 $от 9 027 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
25%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность13, 14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
72 – 78
741 729 – 784 207
10 001 – 10 171
3 спальни
200 – 376
2 005 718 – 3 402 314
9 027 – 10 018
4 спальни
408 – 633
4 476 786 – 6 436 758
10 153 – 10 959
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Симфония роскоши в свете тысяч огней мегаполиса. City Walk Crestlane by Meraas — это новый ритм жизни, вдохновленный водной стихией. Здесь динамика мегаполиса переплетается с гармонией природы, а архитектура подчеркивает легкость и элегантность городского образа жизни. Ключевые особенности — В дизайне интерьеров использованы теплые песочные и кремовые оттенки, темное натуральное дерево и белый мрамор с золотыми прожилками. Панорамные окна и просторные балконы создают ощущение легкости и открытого пространства. — В инфраструктуре комплекса предусмотрены бассейны, зоны отдыха с видами на парк, беговые и велосипедные дорожки, спортивные площадки, студия йоги, коворкинг и лаунж-зоны. — Изюминкой проекта станут небесные террасы с панорамными видами на Дубай, где городской горизонт сливается с блеском воды. Преимущества расположения City Walk Crestlane расположен в районе Al Wasl, что обеспечивает удобный доступ к ключевым достопримечательностям Дубая. До Dubai Mall можно доехать за 7 минут, до Jumeirah Beach — за 10 минут, а до Downtown Dubai — всего за 12 минут. Путь до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
20, Galleria 3 Street, Galleria Villas, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море2 км
Школа2 км
Магазин500 м
Медицинский центр650 м
Метро1 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Meraas Development

Meraas Development

Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.
Подробнее

