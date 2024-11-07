ТОП-6 полезных приложений для тех, кто хочет весело провести время в ОАЭ
Инвесторы часто просят брокеров по недвижимости подсказать им «лайфхаки» на время пребывания в Дубае. Здесь хотим поделиться списком приложений, помогающих развлечься в Эмиратах, а также культурно обогатиться.
Experience Abu Dhabi
Удобное приложение для тех, кто впервые прилетел в ОАЭ. Это настоящая палочка-выручалочка, не пользоваться которой 一 просто преступление. В приложении все разделено на удобные категории: шоппинг, экскурсии, активности, spa, ночная жизнь, рестораны, туры и т. д. В отдельной вкладке можно посмотреть, какие массовые мероприятия запланированы на тот или иной день в календаре. В общем, настоящий must have для тех, кто решил весело и познавательно провести время в Абу-Даби между подбором недвижимости для покупки.
Visit Dubai
Работает по принципу приложения Experience Abu Dhabi, только весь интерфейс здесь на русском языке. Благодаря этому помощнику каждый сможет найти лучшие достопримечательности и рестораны Дубая, забронировать билеты на мероприятие и проложить удобный маршрут по городу.
VOX Cinemas
Приложение, созданное для киноманов, которые не представляют вечер без хорошего фильма. С помощью VOX Cinemas можно легко просмотреть расписание сеансов и забронировать билеты прямо с мобильного телефона.
Как пользоваться приложением:
- Сохраните свой любимый кинотеатр, выберите фильм и забронируйте билет.
- Отсканируйте его на кассе кинотеатра, тем самым избежав очереди.
- Узнайте всю информацию о фильме из приложения: трейлер, актерский состав, рейтинги и др.
- Предварительно закажите еду и напитки до прихода в кинотеатр.
Кстати, если инвесторы зададут вам один из самых популярных вопросов, связанных с кино, вы будете знать, что на него ответить. Итак, вопрос: «Существуют ли в Дубае кинотеатры, в которых показывают фильмы на русском языке?» Конечно да, и мы собрали для вас целый список. Hе забудьте поделиться им с вашими клиентами: City Centre Mirdif, Dubai Festival City Mall, Mall of the Emirates, Nakhell Mall, Roxy Cinemas JBR.
Louvre Abu Dhabi – Guide
С каждым годом Абу-Даби все больше подтверждает статус культурного центра Персидского залива. В 2023 году Лувр Абу-Даби посетило 1,2 миллиона человек. В этом популярном музее проходят различные выставки, образовательные программы и мероприятия на свежем воздухе. Для поклонников живописи, скульптуры и архитектуры создали специальное приложение Louvre Abu Dhabi — Guide. В нем подробно на русском языке рассказывают не только про экспонаты, но и про историю музея. Также в сервере доступен бесплатный аудиогид. Основная фишка приложения 一 все работает без интернета.
The Entertainer
Приложение Дубая, в котором находятся скидки на различные услуги города. Благодаря The Entertainer можно значительно сэкономить на походах в рестораны, spa-салоны и развлекательные мероприятия. Приложение делает время, проведенное в Дубае, еще более увлекательным и доступным для всех жителей и гостей города. Правда, существует один нюанс, который не всем придется по вкусу. В приложении доступна только годовая подписка, стоимость которой 一 595 AED.
Итог
Вместо заключения поделимся с вами еще одним приложением, без которого находиться в другой стране будет весьма некомфортно. XE Currency 一 конвертер валюты, который быстро поможет сориентироваться, не превышен ли лимит на развлечения. Интернет для его работы не нужен. Достаточно перед выходом из отеля подключиться к вай-фаю и обновить курс.
