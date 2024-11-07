ТОП-6 полезных приложений для тех, кто хочет весело провести время в ОАЭ

Инвесторы часто просят брокеров по недвижимости подсказать им «лайфхаки» на время пребывания в Дубае. Здесь хотим поделиться списком приложений, помогающих развлечься в Эмиратах, а также культурно обогатиться.





Experience Abu Dhabi

Удобное приложение для тех, кто впервые прилетел в ОАЭ. Это настоящая палочка-выручалочка, не пользоваться которой 一 просто преступление. В приложении все разделено на удобные категории: шоппинг, экскурсии, активности, spa, ночная жизнь, рестораны, туры и т. д. В отдельной вкладке можно посмотреть, какие массовые мероприятия запланированы на тот или иной день в календаре. В общем, настоящий must have для тех, кто решил весело и познавательно провести время в Абу-Даби между подбором недвижимости для покупки.









Visit Dubai

Работает по принципу приложения Experience Abu Dhabi, только весь интерфейс здесь на русском языке. Благодаря этому помощнику каждый сможет найти лучшие достопримечательности и рестораны Дубая, забронировать билеты на мероприятие и проложить удобный маршрут по городу.









VOX Cinemas

Приложение, созданное для киноманов, которые не представляют вечер без хорошего фильма. С помощью VOX Cinemas можно легко просмотреть расписание сеансов и забронировать билеты прямо с мобильного телефона.





Как пользоваться приложением:

Сохраните свой любимый кинотеатр, выберите фильм и забронируйте билет.

Отсканируйте его на кассе кинотеатра, тем самым избежав очереди.

Узнайте всю информацию о фильме из приложения: трейлер, актерский состав, рейтинги и др.

Предварительно закажите еду и напитки до прихода в кинотеатр.





Кстати, если инвесторы зададут вам один из самых популярных вопросов, связанных с кино, вы будете знать, что на него ответить. Итак, вопрос: «Существуют ли в Дубае кинотеатры, в которых показывают фильмы на русском языке?» Конечно да, и мы собрали для вас целый список. Hе забудьте поделиться им с вашими клиентами: City Centre Mirdif, Dubai Festival City Mall, Mall of the Emirates, Nakhell Mall, Roxy Cinemas JBR.





Riwa by Meraas 一 элегантный комплекс, окруженный парками и развитой инфраструктурой. В непосредственной близости от проекта находится крупный торговый центр Mall of the Emirates, а также пляжная зона, популярный аквапарк и несколько школ. Внутренняя инфраструктура комплекса также не даст заскучать: бассейн, зона для отдыха, тренажерный зал и др.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 2 356 000 AED





Louvre Abu Dhabi – Guide

С каждым годом Абу-Даби все больше подтверждает статус культурного центра Персидского залива. В 2023 году Лувр Абу-Даби посетило 1,2 миллиона человек. В этом популярном музее проходят различные выставки, образовательные программы и мероприятия на свежем воздухе. Для поклонников живописи, скульптуры и архитектуры создали специальное приложение Louvre Abu Dhabi — Guide. В нем подробно на русском языке рассказывают не только про экспонаты, но и про историю музея. Также в сервере доступен бесплатный аудиогид. Основная фишка приложения 一 все работает без интернета.





Park View 一 проект, расположенный на острове Saadiyat Island, с развитой внутренней инфраструктурой. На территории находятся spa-салон, тренажерный зал, зона барбекю и др. За 10 минут на автомобиле можно добраться до Лувра Абу-Даби и пляжной зоны.

Стоимость: от 726 538 AED





The Entertainer

Приложение Дубая, в котором находятся скидки на различные услуги города. Благодаря The Entertainer можно значительно сэкономить на походах в рестораны, spa-салоны и развлекательные мероприятия. Приложение делает время, проведенное в Дубае, еще более увлекательным и доступным для всех жителей и гостей города. Правда, существует один нюанс, который не всем придется по вкусу. В приложении доступна только годовая подписка, стоимость которой 一 595 AED.





Итог

Вместо заключения поделимся с вами еще одним приложением, без которого находиться в другой стране будет весьма некомфортно. XE Currency 一 конвертер валюты, который быстро поможет сориентироваться, не превышен ли лимит на развлечения. Интернет для его работы не нужен. Достаточно перед выходом из отеля подключиться к вай-фаю и обновить курс.